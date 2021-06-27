蔡英文總統核定國軍高層佈局，立委陳以信認為這是陸軍獨強，空軍獨缺的畸形佈局。

陳以信真沒說錯，這個佈局很畸形。但這是無奈之舉，可能蔡總統已經感受到，或許美國警告過她，解放軍最近的文攻武嚇不是假的，壓力不亞於1996年，可能連美軍都扛不住。

解讀蔡英文的思維，一旦發生戰爭，能夠看得著，抓得到的防衛力量只有陸軍。所謂「防衛固守、重層嚇阻」、「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」都中看不中用，一旦中共海空軍壓到本島周邊，就得看看手上有多少兵力可以護土。

蔡英文不是第一個「大陸軍主義」，1870年德法兩國為洛林於阿爾薩斯的歷史問題，也就是領土主權問題爆發普法戰爭。強大而昂貴的法國海軍居然沒有盡到保家衛國的責任，遭到輿論撻伐。後來法國海軍派遣14000名水手協助陸軍防衛巴黎，總算盡了心力。

台灣所面臨的也是領土問題，大家都希望解放軍只是嚇唬嚇唬人，但我們不能一直賭共軍不會打過來。既然如此，就必須強化真正能夠抵抗的陸軍。

真正到了戰時，國防部應該假設，空軍戰機及海軍艦艇都不存在，靠陸軍發揮國土防衛功能。那麼，何不規劃把海、空軍陸地單位官士兵全部納編到國土防衛和城鄉戰鬥序列裡面？

蔡英文非常明白她正在救急，只有抬出陸軍，才可能進行實質的抵抗。至於海空軍將領的升遷，等過了這一關再說吧！

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