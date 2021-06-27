政府嚴重錯誤的「3+11」機師檢疫政策，不僅造成破口，嚴重缺乏救命的疫苗，更導致確診、死亡率持續增加、警戒不斷延長，百姓已人心惶惶、幾近淪為芻狗。面對政府的治理無方，筆者「疾言厲色」以《蔡總統，請將顢頇失能的蘇揆撤職！》投書，要求蔡政府剋期取得去年承諾人民的疫苗、盡速施打，並調整失職防疫隊形，換上「有能力、具有公衛專業」的專家、以確保百姓健康！

一位筆者相交逾40年的朋友，閱讀投書後用英文回了一封令筆者深省的電子郵件。這位朋友指出：1）筆者投書用字大膽（bold）、直截了當（straight forward）且強而有力（powerful）；2）筆者以如此「強烈」（strong）的訴求，是否能達到效果則不得而知，甚至如此強烈的言詞反而可能削弱（dull）說服的有效性（effectiveness）；3）最後，雖然他也想不出更好的建議，但對於筆者話已「道盡」至此，還能如何再繼續往下寫？他倒是備感興趣云云。

確實，裝睡的人是叫不醒的，假如蔡政府對筆者「疾言厲色」的訴求仍無動於衷，筆者只剩兩個選擇：一是「閉嘴」；或請蔡總統為她的失職（舉凡急就章國產疫苗戰略錯誤、所用非人、及以疫仇中謀獨等等）造成人民生命財產損失，下詔罪己並引咎辭職！最後，提醒蔡總統，逼人民走上街頭，民怨可以覆國！

筆者的疾呼或是換到蔡總統的「御駕親征」，不再假手蘇院長，而「親自」接見慷慨捐助疫苗的企業家並緊盯美日政府捐贈進度，但「疫苗荒」至今懸而未決，令百姓失望焦慮，仍是「奇怪」且可恥的官僚。

自稱謙卑的政府，竟失職到由國庫採購到貨的疫苗僅111萬劑，現有的500萬劑幾乎「捐贈」而來，去年底說好的2000萬劑疫苗何在？難道是政府沒錢？絕對不是！錢多到可以浪費數千億在一點也不「前瞻」的建設計畫及並無實益的武器。然而，政府卻罵不得也監督不得，當被批評自詡 Taiwan can help，為何墮落成「疫苗乞丐」時，不僅未見政府虛心檢討，反遭致政府的出征與圍剿，台灣民主難道已無「說真話」的空間？

左思右想，為何蔡政府執政下，想表達訴求非得要「疾言厲色」如狗吠火車？對此，筆者的體會如下：

一、 摧毀民主，從蔡總統一言堂開始。

人民是國家的主人，而非定期選舉過場的橡皮圖章！人民有不同聲音是民主社會再正常不過的表現。多年前甫上任的蔡總統，對於民主曾如此詮釋：「不要怕跟政府打交道，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次，第二次聽不見，還可以拍桌子！」此乃對民主最棒的理解，但蔡政府執政至今，事實證明所謂的傾聽是「裝睡當然叫不醒」！

前年，農委會遭踢爆用1450萬預算雇4名小編，替政府做大內宣後，人民才赫然發現政府竟拿納稅錢做「置入性行銷」，做秀無所不在！近日美援贈疫苗來台，防疫漏洞百出的指揮官陳時中，還有心情親赴桃園機場為「疫苗接機」，令人作嘔，到底是做秀還是人命重要？然而，媒體卻顧忌遭蘇蘅教授所稱「綠色火蟻網軍」出征，大多選擇沈默。

二、 疫情之下，看見比獨裁更虐民的蔡政府！

今年5月《紐約時報》一篇〈Biden needs to clarify democracy〉投書提到「一個民主國家要跨越民主與威權主義之間的邊界，幾乎就像走私者跨越國家邊界一樣頻繁。」蔡政府的表現乃是該文「民主偏差」現象最佳寫照。一個宣稱人民為主的政府竟會將「國產疫苗戰略」置於人命犧牲之前，根本還沒證明疫苗有效，又「不當」宣稱：「國產疫苗預計七月底供應第一波」；而對具國際認證效力的大陸疫苗，陳部長卻誤導表示「人民對大陸疫苗沒信心」。在在顯示，此乃假民主之名卻比獨裁更「虐民虛假」的偽君子！

當政府無能，人民為了美好生活的嚮往，疾言厲色或走上街頭也只是剛好而已！〈作者為納稅人〉