前此才討論過兩岸的防疫旅館措施，想不到幾天後果然出事。

對岸的防疫工作做得嚴謹，防疫旅館從入住、接待、檢疫過程一絲不苟，每日2次親量體溫、14天內總共做了3次PCR和抽血，且多由專業人員操作，如遇到緊急狀況自然也容易幫忙疏散或救援；反觀這次發生大火的彰化喬友大樓，竟然發生過3次火災、外觀殘缺破爛如同廢墟，居然搖身一變成為國家認可的防疫旅館，當然連基本的逃生SOP都沒有，檢疫旅客臨終都還不敢逃出去，生怕被罰款。

造成台灣疫情破口的諾富特還是華航經營的豪華大飯店，情形有比較好嗎？還不是檢疫和一般旅客雜處、清潔工作也沒有分流，才造成台灣疫情的氾濫。祕魯回來的祖孫如果入境後一律入住集中檢疫所，也不會把｢大魔王｣帶進來。

以管窺豹，從一間小旅館的失事，就能看出台灣的防疫措施根本就是虛應故事，事情發生後，指揮中心發言人莊人祥才說明，隔離檢疫者遇火災、地震可逃出房門，衛生單位不會以外出為由開罰。早都幹什麼去了？還超前部署，根本是後知後覺。現在說這話對那位服從規定、不敢逃生的旅客有什麼意義？

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