中天下架之後，影響力不減反增，柯文哲錄影片聲援，綠營側翼也不得不發文警示，「小心！中天並未結束」

中天當然不會結束，任何遭受公權力打壓的媒體，反而會讓閱聽眾更好奇、更支持。民進黨本以為中天下架之後，沒有了電視廣告的收入，中天會自然而然的縮編裁員，不了了之，最後關門大吉。沒想到蔡衍明董事長有氣魄，寧願虧本，也要為台灣留下一個敢跟執政者叫板的媒體。

打個不太貼切的比方，中天就好像過去的《自由中國》跟《美麗島雜誌》在威權體制下所扮演的角色。當然，《自由中國》創辦人雷震是結結實實的坐牢十年；《美麗島雜誌》所引發的「美麗島事件」8位被告也都因此失去自由。而中天所受到的影響，不過是一年10多億元的收入，10億元而能夠在歷史上，與《自由中國》、《美麗島雜誌》扮演類似的角色，在台灣民主政治發展史上留下一筆紀錄，也值得了。

《自由中國》要求落實民主憲政，《美麗島雜誌》要打破專制威權，今日的中天，也成為民進黨新威權體制最大的反對力量，言論自由的火炬，傳到今日的中天身上，這是歷史的際遇，嚴肅地說，也是歷史的責任。

至於中天的立場，先不談人民有沒有主張統一、親中的自由，就算是支持台獨的人，難道不該看看另一面的觀點嗎？更何況民進黨許多反民主的作為惡行惡狀，不應該批評嗎？

在媒體被蔡政府收買、壟斷之際，聽聽中天的聲音，不應該嗎？民進黨卻只希望台灣人民接受片面的資訊，完全是回到威權專制時期的作法。

在當前五院都俯首聽命於威權體制的情況下，中天代替人民監督政府，只要人民還有苦難，中天當然不會結束。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※