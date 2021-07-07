真的很怨嘆，疫苗已經不夠了，到現在還有人在搶打、亂打、偷打，而且打得理直氣壯，打得振振有詞。

疾管署編制850人，造冊卻有1261人；食藥署更過分，編制646人，造冊竟有1356人。這些人從哪冒出來的？衛福部的解釋是，施打人數暴增因為除了編制內人員外，還有編制外人員，手心手背都是肉，大家都是工作夥伴。

想請問部長的是，列冊人員全都是在防疫第一線工作的嗎？司機、小弟、大姨媽、小舅子......，都跟防疫有關？把名單公布給大家看看好嗎？同機關裡工作的是手心手背，很好！全國老百姓跟你還是一奶同胞呢！他們就要望穿秋水、他們就該百米賽跑，搶你們打剩下來的殘劑？

人命同等重要，誰也不比誰低，誰都應該施打疫苗，然而因為關係好、跟對了長官、選對了衙門，就可以率先享受施打疫苗的權力。誰無父母？誰無子女？沒關係的就只能活該倒楣、等到地老天荒也等不到捱上一針。還同島一命呢！你衛福部還在搞｢內舉不避親｣，吃飽、吃好，還外帶，好不好意思你？

看到為搶殘劑跌倒的婦人，為您感到疼惜、為您感到悲哀，您沒有錯，是國家對不起您！

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