主角：「你殺了我爸爸。」

反派：「我才是你爸爸！」

這個影史上的經典轉折，震撼了觀眾，但現實世界若發生類似的轉折，「反派原來是好人」，則會產生認知上的困擾。

民進黨支持者，一直為政府的「抗中保台」驕傲，沒想到疫苗不足，卻要靠上海復星代理的BNT疫苗，才能補上缺口，產生現實與認知的違和感。對岸本來應該扮演欺壓台灣的惡霸，如今不但出錢研發疫苗，還配合台灣的要求改標籤，反派都不反派了。

為了撫平這種認知上的落差，民進黨側翼集體出動，要給支持者一個「認知上的降落傘」。通用的說法是：「中國打敗仗了！中國本來是不想賣台灣疫苗的，沒想到美日給予壓力，再加上現在台灣也不缺疫苗，才不得不放棄阻擋」。

如果這樣的阿Q操作可以成功，台灣的困境，也就基本解決，舉例如下：

●無法加入聯合國：中國打敗仗了！聯合國就是一個繳錢開會的組織，謝謝中國幫台灣省錢。

●美國不支持台獨：中國打敗仗了！北京最希望的就是台灣搞獨立，才有藉口侵略台灣。

●台灣對大陸出口依存度升高：中國打敗仗了！現在中國的進口完全依賴台灣，民進黨隨時可以經濟制裁大陸。

●延續兩岸直航：中國打敗仗了！台灣的特戰隊可以藉由直航「木馬屠城」，威脅中國。

●失業率七年半新高、無薪假破二萬、觀光服務業蕭條……中國打敗仗了！中國最希望的，就是台灣人民忙於工作，沒有時間享受人生。

阿Q這麼好用，民進黨就不需要擔心政策跳票，台獨騙局穿幫。往好的方面想，我們非但不應該戳破，還應該要協助蔡英文總統，唱好這場阿Q大戲，讓民進黨的兩岸路線可以順利轉彎。

阿Q並不是完全的貶意。這個世界本來就不完美，精神勝利可以讓自己更快樂一點，也沒什麼不好。只是，支持者為什麼要為了民進黨的錯誤欺騙自己呢？小說《一九八四》中，人民對於政府的反覆心知肚明，只是不敢戳破，即便是魯迅筆下的阿Q，也知道「兒子打老子」是自己的想像。

民進黨必須要學習，尊重人民的記憶力。一個多月前，陳時中才堅稱上海復星代理的BNT 疫苗是「中國分裝」；王定宇「作夢夢到」，上海復星是要把品質不佳的庫存賣給台灣；羅致政否認上海復星擁有台灣的代理權；王美惠要求郭台銘不要在有「台灣地區」的文件上簽字……

民進黨這樣子污名化上海復星，結果一夕之間，上海復星的BNT疫苗就變成「原廠製造、原廠包裝」，民進黨則是「從來尊重商業規則」，再怎麼健忘的人，也沒辦法不產生懷疑。

威權時期，黨政軍一把抓的國民黨，都做不到控制人民的思想，今天民進黨的媒體與側翼，又怎麼可能成功？想要在疫苗議題止血，政府無限量的開放民間採購疫苗，才是最直接的作法。

（作者為政治幕僚）

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