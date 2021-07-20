政戰學院女學生，於視訊上課期間，意外直播自己的「人與人連結」，果然國防部長邱國正又大為「震怒」，下令嚴懲。長官這種切割，相信有服役經驗的人，是點滴在心頭。

國軍，以筆者的服役經驗，是六十分的資源，九十分的標準，於是基層單位只好造假，高司長官也睜隻眼閉隻眼（自己也是造假上來的）。但如果出事曝光，長官立馬變臉「震怒」，說都是部屬不守規定，自己平常三令五申、痛心疾首……

當然，也不能怪長官，因為社會就是給國軍六十分的資源，九十分的期待。國軍的造假文化，也是給社會逼出來的。

現在一位軍校女學生，不慎把自己的隱私畫面曝光，請問國防部長有什麼好震怒？要切割這位小女生很簡單，在部隊這麼陽剛的環境，她本來就可能待不下去，無奈轉學。

但若政戰學院能夠發揮輔導、保護的作用，讓這位女學生順利完成學業，成為革命軍人，那才叫作「領導統御」。

部長大人，不要讓人覺得國軍的長官很無情，就從這位女學生開始吧！

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