經歷過2012倫敦奧運受傷未能選上奧運國手的打擊，桌球女將鄭怡靜努力苦練，終於在東京奧運桌球新增的混雙項目，和搭擋林昀儒，為中華隊摘下桌球項目21年來首面奧運獎牌，賽後她難掩激動心情，落下淚水。

對於各界賦予奧運奪牌的期許，鄭怡靜說：「當選手以來，真正認識奧運是2012倫敦那屆，可惜當時我因為腳踝受傷，沒能通過國手選拔，也才意識到原來我想在奧運拿獎牌。所以獲得這面銅牌，對我是夢想成真，直到現在內心還是非常激動，很難用言語形容這種開心。」

中華桌球隊過去在奧運打下1銀1銅成績，都是由自中國大陸轉籍到台灣的女將陳靜贏得，中華桌球隊最近一次在奧運奪牌是2000年雪梨奧運，因此是睽違21年再奪牌，也是「純本土」桌球選手首面獎牌。

鄭怡靜補充：「很感謝家人，但一路上不只家人支持我，還有教練、體育署、國訓中心長官都非常關心我和昀儒，每天陪我們訓練的陪練員也很辛苦，獲得這面獎牌要謝謝幫助過我們的人。」

昨天4強賽林昀儒和鄭怡靜不敵日本地主組合水谷隼／伊藤美誠，今天晚間就要面對銅牌戰，如何調整心情，鄭怡靜表示昨天比賽發揮正常，只是第3局有些機會沒拿下，今天盡量放開打，贏球主要在心態正面幫助比較多。

這次參賽，兩人除了爭取獎牌，也希望可以贏之前沒贏過的對手，無奈還是無法過水谷隼／伊藤美誠這關，鄭怡靜說：「非常想要金牌，但是已經盡最大努力去爭取獎牌，雖然4強輸了也是正常發揮，所以可以接受。」林昀儒補充：「遺憾還是會有，就把這次輸球教訓當作以後的養分，繼續努力。」

東京奧運桌球混雙銅牌戰獲勝，鄭怡靜（左）落下喜悅淚水，教練鄭佳奇（右）安慰她。（季志翔攝）