人生無時無刻都是考試，從小到大一路求學以至成家立業，而少數出類拔萃者能成為公眾人物，更要接受社會的檢視及考核。林林種種的大小測驗都有依循的規範，也就是為什麼要學習「循規蹈矩、守法重紀」。

但是民進黨內的年輕人卻勇於做自己，「只要我喜歡，有什麼不可以。」前總統府發言人丁允恭日前因桃色風波遭監察院彈劾，宣判撤職並停止公職任用後，今天在高雄又因酒駕遭攔查送辦。

民進黨在過去酒駕案例，可說是劣跡斑斑，最基本的酒駕零容忍，看在高層眼裡，卻是「是綠都能忍」，前行政院發言人古辣斯·尤達卡、前民進黨新聞部主任孟義超、前北市議員也是駐日代表謝長廷之子謝維洲都是酒駕負面案例。

斜槓青年人才輩出，長江後浪推前浪，政治世代交替更是無可避免的現在進行式，而綠營用人唯親、識人不明，造成如此多的離譜社會行逕，老人在前線吃緊，小人在後頭緊吃，持續秉持東混西混一帆風順，吊兒郎當掛滿勳章的靠勢僚氣，反正只要朝中有人，仍然發展不愁，未來還是可以加官晉爵。

蔡英文的謙卑、謙卑再謙卑，看在丁允恭等人的眼裡是「千杯、千杯再千杯」，但即使能杯後不醉，也不能醉後上路，而蔡英文常在各大場合提及的「點亮台灣」，這些黨內酒駕的錯誤示範，也再次點亮了台灣人民的雙眼，認清這些違法亂紀的民進黨政府接班人。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※