海地是全球最貧窮國家之一，也是台灣在加勒比海重要友邦，近來因總統摩依士遭國際傭兵暗殺身亡，受到國際關注，現在的情勢可說是海地斷電，美國觸電，台灣漏電。

海地動亂由來已久，政局紊亂，幫派據地為王，綁架案橫行，連國際人道組織都無法倖免。摩伊士遭暗殺後，全國陷入混亂，群龍無首，各自為政，代理總理，參議院議長，摩伊士的醫生，都各自宣稱是臨時總統，連財政部長都有擁護者，甚至黑幫也跳出來叫陣要維持社會正義，格外諷刺。

隨著嫌疑犯陸續遭到逮捕，摩依士夫人瑪婷發表劫後聲明後，幾乎可以排除他國政府介入的可能性。瑪婷直指暗殺摩依士的主要原因，是在於公共工程利益和公投。事實上，這兩者是一體的兩面，因為摩依士欲藉由公投修改憲法，以取消總統選舉的限制，進而擴張總統的權力，並改變能源產業的利益分配。一旦修憲成功，將衝擊掌控海地電力系統三大家族的政經利益，這也是瑪婷特別指出電廠利益是暗殺的原因之一，所以海地現在是處於斷電狀態。

再者，落網的美籍嫌犯索拉格斯是海地索傑能(SOGENER)電力公司副總裁沃爾貝的貼身保鑣。前者將海地困境歸咎於摩依士的貪污和無能，並表示希望能回到海地的故鄉傑梅爾擔任市長，好實現他的政治理想；後者則時常公開批評摩依士的政策。索拉格斯的背景和政治理念，更令人懷疑電力利益與暗殺的關聯性。

美國與海地有深遠的歷史和地緣關係，海地動亂使美國像觸電般驚動。拜登上任後積極重返拉美，希望恢復美國以往的地位，派聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)資深幹員協助調查暗殺案，卻拒絕派兵維持海地的秩序，以免再陷入如阿富汗般的內戰泥淖。

問題是，目前海地已陷入無政府狀態，若美國不適時出手，會導致更多海地人偷渡到美國，更多的毒品流入美國，更不利美國的國家安全。其次，海地對中共相當友好，但在美國和加拿大的努力，及台灣可以提供援助下，多次擋下與北京建交的危機。如果美國無積極作為，正給予中共擴大在加勒比海地區的勢力，挖我邦交國的機會。

海地是台灣少數邦交國之一，對我的重要性不言可喻，但台灣對海地情勢的反應，如同漏電一樣，不知其嚴重性。國內對海地危機的消息付之闕如，除了吳釗燮部長代表政府表達哀悼之意，希望海地早日恢復穩定外，媒體僅引用外媒的報導，缺乏深入探討對我邦交可能的影響，甚至某主播把海地的地理位置錯置，可見國人對我邦交國的陌生程度，這也難怪有兩位美國聯邦眾議員要致函布林肯，請他協助穩住台灣與海地的邦交。

海地的動亂惟有靠該國政治人物的合作，否則看不到盡頭。美國要一個穩定的後院，必須強迫海地各政治勢力坐下來談，否則動亂難息。台灣需要邦交國，要讓友邦感受真誠，而非淪為我元首過境美國的藉口。摩依士遭到暗殺只會讓海地人民更困苦，美國若處理不當，不僅打擊美國威信，亦會影響我邦交。（作者為致理科技大學副教授）

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