河南鄭州災情嚴重，人飢己飢，人溺己溺，同感傷痛。

兩岸官方關係陷入冰封，民間的互動不能終止，尤其是天災造成重大傷亡時刻，中國國民黨主席江啟臣應立即啟動捐助機制，以對大陸同胞表達關懷於萬一。

於情，兩岸人民都是炎黃子孫，都是中華兒女，在歷史的長河中，我們有同樣的祖先原鄉，同樣的文化血緣。同胞有難，必須伸出援手。

於理，中國國民黨是百年大黨，是堅守中華民國憲法的政黨。依據中華民國憲法，中國大陸為我領土的「大陸地區」，中國國民黨對於「大陸地區」有必須承擔的責任。同胞有難，更必須伸出援手。

中國國民黨不同於台灣其他政治或慈善團體，在鄭州大水災情一事上，應儘速啟動關懷工作，這不僅是人道關懷，更是同胞情誼、憲政責任。敬請江主席儘速開啟捐助救災機制，承接台灣人民對大陸人民的關懷，發揮兩岸同舟一命的同胞愛。

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