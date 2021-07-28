儘管外界質疑聲浪不斷，但經過連續兩個周末的「加班」審查，國產高端疫苗正式納入公費疫苗接種選項，總統蔡英文也在意願系統開放的第一時間上網登入並預約施打高端疫苗，除了在臉書放上登記照片，也再次強調高端疫苗是「安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗」！

蔡英文此次的操作，的確兌現當初要將手臂留給國產疫苗的承諾，但仍未免太過造作，首先身居總統高位，本就應該是國安層級的疫苗施打安排，為了強調自己是施打國產疫苗，特別用「健保卡」搞了齣「上網預約」的戲碼，意義何在？恐怕又是一齣內宣大戲！

再者如摒除總統親自施打的宣傳效果，高端疫苗的問題及疑慮仍尚未解決，主要還是在於其驗證程序，並無三期完整實驗報告、也無國際認證，加上日前爆出擴大製程的良率問題，更讓民眾望之卻步。接下來指揮中心將面臨的問題是如果選打高端的人數太少，會不會買了太多卻讓一堆高端過期？反而浪費民眾的納稅錢？

或許眼見高端疫苗為人詬病，蔡英文此次登記的最大效益，就是號召如同立即取消AZ疫苗預約的立委高嘉瑜及民進黨的1450們趕快出面表態，洗一波願意施打高段疫苗的數字，避免這些人如同先前一堆藏頭縮尾、躲進第二類公費的政府官員及跳船搶打國際疫苗的綠營立委、愛台分子，再次淪為「上令不下達」、「自己人都不敢打」的笑柄！

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