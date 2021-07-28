蔡英文高調完成高端疫苗登記。高端疫苗如黑箱，儘管民眾質疑高端水深，蔡英文似乎選擇不願聽見人民的聲音，真以為台灣民眾無知到真看不懂？

安不安全與有沒有效，都在於施打高端疫苗是否累計足夠科學經驗值。儘管蔡英文呼籲表示「安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種」，但高端疫苗難以取得民眾信任。1450網軍就麻煩不要浪費輝瑞疫苗，打高端才是愛台累積高端三期經驗值的表現。是時候用打高端向全世界示範證明台灣價值！

高端疫苗絕對足夠讓民進黨支持者都能打得到，都能為蔡英文國產高端三期試針累計足夠試驗經驗值，去發現問題，找到方法。否則，訂這種良率還僅兩期就通過J緊急授權EUA，若發生在國民黨時代，早就被大罵草菅人命。

不要上演悲情戲，真正悲情的是人民！這些打高端大玩政治秀，似乎不願苦民所苦，看清民眾搶打疫苗的痛苦。若這次沒有五百萬人選擇登記要打高端疫苗，顯然又是一堆嘴巴高喊愛台，手臂卻誠實愛莫德納與輝瑞的機會主義者。蔡英文打高端作秀，難道不知適可而止？