疫情當下，政治運作還是照常進行，前總統陳水扁也不例外。阿扁最近開了直播當起直播主，除了最近邀請前立法院長游錫堃來之外，未來也將邀請前交通部長林佳龍、前外交部長陳唐山擔當來賓。直播效果在阿扁與來賓的加持下不俗，尤其上次與邱義仁的直播討論台獨，更激起兩岸與國際的漣漪。

照理來說，阿扁目前還是有案在身，去年加持一邊一國行動黨也大敗，為何還有這樣的人氣？與其說阿扁還有人氣，不如說是綠營支持者對現狀的不滿轉移到阿扁身上。

阿扁無論如何都是台灣第一位政黨輪替民選總統，在綠營支持者中有不可否定的地位，而且阿扁總統任內對專業人士的尊重與高度授權、黨內競爭的公平性與派系資源的分配，都較蔡英文時代公平甚多，阿扁也頗能容忍黨內外的不同意見，這和當下都是南轅北轍的。當然，阿扁任內成功對應SARS疫情，也和當下有強烈對比。可以這樣說，綠營人士對於阿扁的懷念，是出自於對蔡英文的不滿。

另外在李前總統過世之後，台灣在世的前總統只有陳水扁和馬英九兩人，在綠營不能接受馬英九的狀況下，阿扁自然成為唯一被認可的前總統，這自然抬高了阿扁的高度。阿扁自然也樂於運用直播拉近與民進黨內外的有力者，一方面尋找蔡英文之後的接班者，另外一方面也試探中監底線。

陳水扁開直播再渡紅塵，話題性不俗，但是支持者可能多是不滿現況而懷念過去，而非真的挺扁。

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