行政院長蘇貞昌在黨內多數派系立委眾叛親離下，週一銜蔡英文總統之命親與立院黨團溝通，終於點頭不收老百姓1000元，改普發5000元振興券。要頑強如蘇貞昌低頭向馬英九消費券版看齊，幾乎動用民進黨全黨力量，這豈不是自找的麻煩。

在台灣政壇「老人政治」的經驗不太好，國民黨主政時期，大老們排資論輩、指手畫腳，年輕人總是出不了頭。而後，年輕世代寄希望於民進黨，再次政黨輪替的結果，年輕人還是翻身無望，看看現任幾位院長，看看媒體曝光最高的防疫指揮官陳時中「3+11」幾次忘了、搞錯、最後搓到沒有破口關聯……，難怪民調顯示年輕人支持度，國、民兩黨敬陪末座。

這麼說不是歧視老人，而是當權者固執、太難溝通了。君不見即使上週蘇貞昌出了蔡總統官邸後，還想負隅頑抗說「以去年三倍券的成功經驗為基礎……」看到沒，蘇貞昌「不反不縮，雖千萬人吾往矣」的固執，可是黨內黨外俱不甩、軟硬兼施都不吃，全然目中無人、蠻幹地衝衝衝！

說到底，完全執政的民進黨駕馭不了蘇貞昌還真怪不了別人，總統蔡英文優柔寡斷錯過好幾次換閣時機，連防疫破功、疫苗荒他們也能自我催眠是模範生，這群70歲的大老們自我感覺良好，回春感覺好棒棒，誰之過？

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