高端疫苗政治化，讓許多民眾對高端抱持施打憂慮。民進黨不但不正視問題關鍵所在，反而變相護航搶救高端疫苗形象，連蔡英文日前都高調表態已預約打高端。

一再上演政治戲碼，卻讓預約數相當難看！民眾不願買單，僅41.9萬人預約。這數字真讓蔡英文顏面無光，再度警急出招，宣布增開下放讓20歲族群預約接種高端疫苗。

20歲至35歲民眾預約，約有29.8萬人符合資格，年輕人願意露臂買單？現在動員年輕人搶救高端，真能穩住蔡英文的政治形象避免跨台？蔡英文應該思考的是為何民眾選擇不信任。

畢竟這高端疫苗以「免疫橋接」取代第三期實驗獲致緊急授權（EUA），與多數國際主流疫苗方式不同，這全球獨步先射箭再畫靶的操作，就注定高端疫苗悲慘命運。

妄想靠政治力搶救高端，蔡英文執意悖離民意期待，沒有令人信服的實驗數據，年輕人恐怕也不願意買單。

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