很多人一定覺得奇怪，明明蘇貞昌內閣的施政頻頻出包，蘇揆本人的言行更是飽受爭議，連民調支持度都已死亡交叉，不僅遭到同黨立委質疑抨擊，社會要求蘇揆下台、內閣改組的呼聲也始終不斷；但為什麼蘇貞昌硬是挺得下來，而且儼然愈幹愈來勁？

蔡總統之所以還沒有換掉蘇院長，原因眾說紛紜，但歸納起來主要有二︰一是蔡換不了、不敢換蘇；二是蔡還不願換、甚至是根本就不想換蘇。究其實，第一個理由並不成立，恐怕第二個才是癥結所在。

蘇貞昌是蔡英文擔任總統以來所任命的3任行政院長裡，至今任期最長的一位，而且他在陳水扁時代即已擔任過閣揆，這都使他創下閣揆回鍋、政壇不倒「老先角」的罕見紀錄。但當年修憲早將閣揆改由總統直接任免，不須經過立法院行使同意權，而且蔡英文擁有817萬票的民意基礎，要換掉蘇貞昌並非難事。

說白了，蘇貞昌如今敢這麼囂張霸道，固然是性格使然、賣老托大，更是因為他深諳權術之妙，扣緊蔡英文現在需要他頂在前面擋炮彈，所以才敢這麼不懼社會輿論與黨內爭議，抓緊布建親信人馬，恣意揮灑權力。

蔡總統也不是省油的燈，如此不僅可以跳脫黨內派系漩渦，藉勢成為調和鼎鼐的共主，更可以在廣大民意前藉由蘇貞昌的霸道蠻橫，烘托出自己溫和理性，定紛止爭的領導力。

本來擋子彈不過是消極的防守，但現在看似被蘇揆「欺負」的蔡總統，則是藉力造勢、反守為攻，蘇如果越囂張惡劣，就襯托得蔡越是穩健大氣。蔡蘇兩人這一搭一唱卻又各唱各調，雖是各取所需、互圖所利，卻害了民進黨的生機與整個台灣的發展。