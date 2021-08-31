桃園市平鎮區南豐路上的「張老爹口袋燒餅」，源自台南眷村，起初是60多歲的老闆娘為了傳承父親的記憶，因此想要製作燒餅販售。她說，因為料好實在，都是自家製成，希望秉持「好東西和好朋友分享的概念」，讓父親的好味道得以保存。

張老爹口袋燒餅有分為口味燒餅、口袋燒餅系列，其中口味燒餅有焗烤、芋頭、花生、烙餅、紅豆、糖燒、蔥燒、芝麻，至於口袋燒餅則較為特別，有荷包蛋、火腿蔥蛋2種口味，還有加上酸菜、肉絲、豆乾等5道菜，吃起來酸酸甜甜，又相當有飽足感，不少人乾脆只買1份當晚餐吃。

60歲的老闆娘說，父親來自台南眷村，以前經營早餐店，自己也跟在旁邊學習燒餅的製作，後來父親過世，心想不能讓好味道就此埋沒，因此決定也製作燒餅，並以販售的方式和大家分享。她說，每天早上發麵粉，自己製作餅皮，也採用健康食材，雖然沒有華麗的外表，卻是相當扎實的口感，也因此雖然開業不到1年，確有不少忠實的顧客。

不少網友稱讚，張老爹燒餅的味道，不甜不膩，而且料相當充足，跟外面買的完全不一樣，更推薦大家嘗試。