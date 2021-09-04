以「屋頂上的貓」聞名全台的雲林縣虎尾鎮頂溪社區，投入社區農村再生專案計畫多年，4日舉辦「虎尾頂溪社區創意高麗菜美食節」，結合社區營造展現豐碩成果，並藉由更多樣的營造，推動社區的多元發展。

雲林縣長張麗善表示，來到頂溪首先想到的就是「屋頂上的貓」，這可說是社區的品牌，代表社區的獨特性與識別標誌，也是精神象徵與價值理念。社區在理事長領導下，不僅帶領居民為自己打造1處美麗的家園，更研發了創意高麗菜餚與蒜頭產品，替社區帶來經濟效益。

張麗善說，頂溪社區除了有很多著名的打卡點，社區的高麗菜餚是古早好滋味，完全沒有添加任何化學品，讓大家吃的安心之餘，更有一種懷念的古早味與思鄉味，好吃、安心且有深層的價值存在，希望大家要把溫馨的古早味代代傳承下去。

縣城鄉發展處副處長劉以興指出，頂溪社區目前仍以1級產業為主，農產品主要為稻米、落花生、大蒜、花卉等，透過參與農村再生培根計畫，培育社造種子、擬定社區計畫整區經費，並且發展農產加工，例如裕隆碾米廠生產的月光米，是頂溪社區的驕傲。

劉以興說明，頂溪社區連續4年參與農委會水土保持局的農村再生培根計畫，社區約200名社區再生種子，在社區理事長帶領下，完成社區農村再生計畫書核定，爭取農產品研發、產業活化行銷推廣、空間綠美化等經費，累積了亮麗的成績。