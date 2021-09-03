九三軍人節，向服義務役時的所有長官致敬，也希望國軍能夠有「說實話的自由」。

國軍造假文化的氾濫，沒有身處其中，可能難以想像。就像吳念真編劇的《號角響起》，「當兵不能說實話」、「你們是騙敵人還是騙長官，最後是騙自己！」

而在真實的台灣，國防部長說要「戰到最後一兵一卒」、「國軍可以排除任何威脅」；前一句的意思是兩岸開戰，要打到國軍一個不剩；後一句則是國軍一對一單挑，可以挑贏解放軍。

這些信心喊話，太過脫離現實，只會讓外界感嘆，連國防部長都不能說實話，是在騙美國、騙老共，還是騙台灣人民？其實最後誰也騙不到。

軍事是政治的手段「之一」，如果兩岸開戰，國軍可以造成共軍一定程度的傷亡；可以堅守兩個星期，讓國際社會有時間對北京施加壓力，乃至於軍事馳援；那已經對得起台灣社會，對得起人民百姓了。

不是國軍想要造假，而是執政者不允許國軍說實話。俗話說，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，政府給了國軍多少資源，有資格要求國軍單獨打贏共軍？

軍人節，就從國軍可以說實話開始吧。

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