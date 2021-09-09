新北幼兒園群聚感染再擴大，截至9月8日已累積23人確診，指揮官陳時中公布基因定序確定為Delta，並強調「Delta已入侵社區」。對此，精神科醫師蘇偉碩表示，Delta危機迫近，如果他是執政黨立法委員，會向行政院長蘇貞昌提出6點緊急質詢，包括是否有最壞劇本、何時才能達到一天定序1萬件檢體量能、四級警戒的應變措施等等。

Delta來勢洶洶，蘇偉碩昨（8）日在臉書提出6點質疑，首先他要問蘇貞昌，行政院對於Delta、Delta+等傳播力強大的變異病毒，是否擬具國家級疫情災難的應變計畫？第二，如果有的話，在應變計畫中的最壞劇本想定是什麼情況？

Delta侵入社區，蘇偉碩（見圖）向行政院長蘇貞昌提出6點緊急質詢。（圖／本報資料照片）

蘇偉碩接著提出第三點，他問，最壞劇本的想定是否包括病毒疫情失控，難以實施精準疫調，且疫情擴散速度過快，只能採取四級警戒，停止一切非必要的經濟與社會活動？

第四，行政院緊急應變計畫對於上述最壞劇本，想定的阻絕措施有哪些？是否已經完成整備與演練？整備與演練的紀錄與管考，是否進行了公眾的雙向溝通與計畫的修整？

第五，應變計畫中，如果疫情持續擴散，在採取四級警戒時，政府是否有實施人口密集區域普篩的整備計畫？一旦需要實施新北市或台北市、桃園市普篩時，需要多少工作天才能完成三天內普篩300萬人的檢驗量能？

最後第六點，蘇偉碩要請問行政院，政府目前一天可以完成多少件病毒基因定序的檢體？何時才能達到一天定序1萬件檢體的量能？

對此，網友在蘇偉碩文章下方留言表示，「我相信一題都答不出來」「您太看重這個院長，他有在做事嗎？」另有人認為，指揮官講話總是模稜兩可，沒有明確的下一步或真正的超前部署，「真正落實超前部署，才能預防Delta病毒啊！」