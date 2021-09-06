媒體傳聞台北市長柯文哲將出戰高雄市長，各種政治想像又浮上檯面。但與其說是柯文哲有意轉戰高雄，不如說是柯文哲正在尋找與國民黨之間的談判籌碼。

民眾黨以戰養戰，為2024年總統大選鋪路，是很合理的發展路徑，現有五位不分區立委都被點名投入明年縣市長選舉，並且很可能辭職投入選戰。柯文哲雖然沒有高雄的淵源，但是一來聲望話題性足夠，二來國民黨沒有可以和陳其邁一戰的人，柯文哲投入高雄市長，既可以炒熱話題，又可以趁機吃國民黨豆腐，一箭雙鵰。

對柯文哲來說，最聰明的戰略就是營造藍白合打敗民進黨的社會氛圍，才能逼國民黨讓步，所有的提名人不分強弱勝負，都只是用來逼讓國民黨的籌碼。這也是高虹安、蔡壁如等人都還在挑選區，還沒有全力投入的原因。換言之，如能營造出藍白合作對抗綠的條件，未必會真的選到底。

明年縣市長選舉，若藍白合選票大於綠營，柯文哲就可以和國民黨談判，要求國民黨禮讓總統候選人大位，這是國民黨有志於大位者最不願意看到的。

柯文哲想達成總統夢，和國民黨的強與弱息息相關，這次國民黨主席選舉，會牽動柯文哲的戰略，這或許是柯文哲此時放話選高雄的主因。

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