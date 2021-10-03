雙十國慶到了，外交部製作了一部宣傳影片，在標記「玉山主峰」的空拍畫面中被人發現竟然是瑞士的阿彭策山區。這下糗斃了，從上月16日發布至今已有上萬點閱，且翻成中、英、日、法、德、俄、西班牙、義大利、阿拉伯、葡萄牙、印尼、越南、泰文等13種語文版，套句俗話，這不是｢丟人丟到西班牙｣？

外包廠商表示，今年是很特殊的一年，希望透過「2021，台灣有你」這部影片，承載對全體台灣人與友好國家援助台灣的感謝之情，同時也從海量的素材中精選出最台灣真誠、良善、美好的影像。所以嘍！就擷取了別人國家美麗壯闊的畫面？外包廠商瞎搞，外交部也不檢查，就這樣推了出去！

老蔣在的某一年雙十節，台視一位音效師誤放了一首｢中國國歌｣，立刻被抓了起來，因為他放的是｢東方紅｣；外包廠商應該慶幸的是，沒有採用中國大陸第一高峰珠穆朗瑪峰的畫面，那才有得瞧了！

外交部，別一天到晚跟別人打嘴砲，幹點正事吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※