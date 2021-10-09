民進黨執政下還有沒有公理正義？
愈來愈讓人相信，法院是執政者開的。
侵入公署、毀損公物、教唆犯罪……在一般人的認知裡都是不合理且犯罪的行為，然而在不同的政府、不同的意識形態下卻有著迥然不同的論述和說詞。當然司法範圍廣泛、細節有斟酌考究的空間，但起碼的價值觀應該要保留住，然而換了民進黨執政，一切都變得逆道而行，自己不要臉，也讓純正的司法獨立蒙污，世道真的變了。
太陽花學生的暴力抗議行動6、7年過去了，背後教唆及實際行動的相關人等或辯護律師事後非但沒事，反而藉此平步青雲、攀登政壇高位；而奉命執法的警方卻被判有罪，且需賠償百萬。司法過程延宕至今，結果是撤告的撤告、教唆犯罪變成不受理，到底還有沒有天理？行政院撤告了學生，但學生有沒有撤告警察？沒有！
影響所及，更讓年輕世代認為投身綠營才是能讓自己飛黃騰達的終南捷徑，不論是民進黨、時代力量、甚或基進黨才是最有用的敲門磚；而什麼是公理？什麼是正義？什麼是普世的道德觀？在這種政權之下已蕩然無存、毫無價值。
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