感受到罷免陳柏惟的壓力，綠營組了一個「百教授挺Q聯盟」，這不稀奇，稀奇的是民進黨前發言人林靜儀，居然說台中第二選區是「要穿防彈背心才能選舉」。

陳柏惟的台中第二選區，是沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰及大里區二個里，向來民風淳樸，人情敦厚，什麼時候需要穿防彈背心？林靜儀是蔡英文的競選發言人、民進黨前不分區立委，她要挺陳柏惟無可厚非，但如此羞辱台中第二選區，這是整個民進黨的立場嗎？

這也更證明了，陳柏惟勢必被罷免成功，因為他要找人來挺自己，居然只能找到林靜儀這種看不起中二選區、羞辱中二選區的「學者」。陳柏惟支持藥用大麻合法化，那也就算了，但居然也支持「娛樂性大麻階段性開放」、「你不開放，它現在也有流呀！」

有流就要開放，那毒品都可以開放了，槍枝也可以開放了，現在也有官員貪污，貪污是不是也要開放？陳柏惟是立法院的周處，自己去除三害吧！

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