2020年8月4日囤放在貝魯特港口倉庫的2750頓硝酸銨爆炸，大爆炸過程中伴隨有如核彈爆炸的蕈狀雲，摧毀數千棟建築，218人死亡，超過6000人受傷，30萬人無家可歸。

大爆炸發生迄今超過一年，真相調查，責任歸屬，毫無結果。

今年10月14日，黎巴嫩什葉派武裝政黨「真主黨」，率眾發起「反對真相調查大遊行」，遊行變調，演變成街頭激烈槍戰，據悉，已有6人死亡60多人受傷。

真相調查曠日廢時無結果，居然還有人反對真相調查？反對真相查還能搞成巷戰？比較起來，民進黨危機處理高明多了！

無論是高雄氣爆事件、太魯閣號失事、疫苗採購不當、高雄城中城深夜惡火，真相調查擺一邊，只要高層官員赴靈堂弔祭一番，捐個一月所得，搞個募捐活動，說些死者為大，不要在傷口上撒鹽之類的話術，阻斷批評。

緊接著，當家官員出面鞠躬道歉，表示負責到底，但辭職無助真相。在這同時，還得發動媒體、網軍和名嘴，東拉西扯，把責任轉嫁給前任，或是趕緊炮製個事件，遮掩遮掩，稀哩呼嚕，船過水無痕。

民進黨這套危機處理，演練多年，堪稱完美。黎巴嫩執政當局何妨派員來台學習學習？不過，台灣人民善良，對官員失職失能等重大災難事件，記憶力僅有一周，這些條件，黎巴嫩未必具備，民進黨危機處理經驗，甚難輸出。

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