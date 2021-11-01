立委趙天麟提議要以殉職的沈一鳴總長為藍本，籌拍國軍對抗共軍威脅的電影，以提振民心士氣。蘇院長表示，只要有好劇本、好導演、能振奮人心，他都支持。

大陸拍攝了一部韓戰電影「長津湖」，片中將「美帝」打得潰不成軍，票房不但屢破紀錄，並激發了大陸民眾的愛國意識，趙天麟想學著「長津湖」畫隻老虎，老實說，難度非常、非常高。

早年中影曾拍攝「英烈千秋」、「八百壯士」等愛國電影，非常賣座，但都是抗戰時期題材，與當權者史觀不符，必定不為今日當道所喜。國軍保台戰役則多跟兩蔣的領導有關，也有政治不正確問題。至於根據李登輝時代台海危機所拍攝的「國際橋牌社」電影，也被蔡政府封殺，那麼，那還能拍甚麼呢？

拍攝軍事片不難，拍攝史實戰爭片就不容易了，況且戰爭片要花大錢。國防部近年來拍的影集，口碑都不好，一是沒有好劇本，只能小打小鬧，穿著軍服談戀愛，二是缺錢，「長津湖」一片的預算是60億，服裝、道具、場面都極其考究，光特效就找了40個公司來協力完成，不知道蘇院長要拿多少錢出來拍攝「史詩級」的國共對抗戰爭片？

沈總長是謙謙君子，有儒將美譽，更是部屬景仰的好長官，但比起「保台第一戰將」胡璉、一江山戰役壯烈成仁的王生明、視死如歸的黑貓、黑蝙蝠中隊隊員，他的殉職實在沒有什麼戲劇張力，並不是好題材。

「國際橋牌社」第二季，呈現了飛彈危機時外島官兵的具體形象，喚醒了許多服過兵役人的回憶，請蘇院長、趙立委先看看這部劇，不要縱容公視封殺，更不要消費因公殉職的沈總長。

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