國防部長邱國正投書美國《華爾街日報》，以「台灣不會向中國大陸投降」為題，指出雖然台灣的資源上無法與大陸相比，但軍方「決心為中華民國的生存及繁榮，以及全體台灣人民的安全和福祉而戰。」邱國正的投書對於兩岸的和平毫無幫助，反而凸顯老美一邊逼台灣購買高昂代價軍火，一邊讓蔡英文繼續不屈不撓嘴巴抗中到底。

邱部長的慷慨激昂不容質疑其對國家的忠誠，但是擺在眼前的事實是兩岸軍力的懸殊，既然自邱自承無法抗衡，又何必逞強與美國站在同一陣線與對岸對著幹？蔡政府動輒挾美國向中方叫陣，受害的是台灣人民與邱國正所領導的國軍。

或許蔡英文、吳釗燮在歐美媒體投書是挾洋抗中保台的矯情做法，拿國家公帑搞假性大外宣轉內宣，其實禁不起檢驗。而邱國正身為堂堂國軍頭頭，帶領三軍將士默默的保家衛國是天職，透過國際媒體投書宣達台灣不會投降，難道可以代表國軍將士有終須一戰的犧牲決心？

之前邱部長強調國軍不是塑膠、台灣不會引戰端，如今卻又強調不會投降，是向美方表態、向大陸示威，還是向人民表示決心？看來台灣人民得作好戰爭準備，且自求多福了。

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