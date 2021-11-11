根據美國《華爾街日報》10月7日報導，美軍特戰隊已在台秘密駐軍一年，白宮和五角大樓官員拒絕發表評論，台灣也未回應《華爾街日報》的置評請求。10月21日拜登在美國有線新聞網節目上稱對台灣「有所承諾」，白宮立即對拜登言論澄清直言「總統說錯了」。時至10月28日蔡英文總統在CNN專訪中，首次證實美軍在台灣協助訓練，並對美國協防台灣「有信心」，國防部長邱國正也立即解釋「美軍是協助，不是進駐」。某種程度來說，台灣與美國已有潛在的共識與默契。

但是與此伴隨而來的是大陸的抵制，顯而易見的是解放軍軍機繞台頻率增加，在福建沿海一帶的軍事部署更加緊密。蔡英文總統的公開發言給予親美人士更多信心，也更加認為假設台海出現衝突，美軍一定會保證台灣安全。或許美軍口頭上的承諾給予全國公民信心加持，讓民眾共同凝聚在一起認同台灣，然而隨後的解放軍軍機頻繁繞台，帶給來的軍事安全壓力難說是喜是憂。但是兩岸的不確定性增加了、台灣的軍事安全壓力更大了，卻是當前不爭的事實。

從美軍在台交流的角度上看，可以增強台灣的自主防衛能力，不僅可以借鑒美國更為先進的軍事制度，也因為美軍在台的確切事實，維護了台灣與美國之間的關係。但是即便「號稱」美軍在台人數近年增加三倍，也只是從2018年的10人增加到2021年的32人，假設美軍在台總人數僅止於此，很難說是真正意義的協防台灣，或者是有規劃的協助國軍訓練。然而導致兩千三百萬國民所需要面對的，不僅是兩岸矛盾的加深，還包括台灣安全的不確定性。

在兩岸矛盾誤解日益加深的背景下，當前「駐台美軍」議題不僅強化台海形勢的危機，而且在大陸的網路平台當中也引起熱議，一部分的大陸人民從原來對台獨的抵觸，擴大為對台灣整體形象的抵觸。長此以往，將埋下兩岸民間社會誤解的種子，假設兩岸的矛盾不僅在政治層面，還拓展到民間社會層面，屆時中共也會因應大陸民情而對台強硬，甚至停止《海峽兩岸服務貿易協定》，對兩岸的經貿往來不是福、對於台灣的繁榮穩定也不是福。

隨著台灣近年經濟的停滯不前與貧富差距擴大，民眾期待經濟的復甦與社會的穩定，年輕人殷殷期盼未來美好繁榮的台灣，更應該是執政黨所要關懷的。相比起傳統保守的國民黨，民進黨更加獲得年輕人的支持，那麼台灣年輕人的發展願景，畢業謀職與就業買房的需求，更應該是民進黨所要重視。當前台灣需要的不是對立與戰爭，而是安全穩定以及經濟繁榮，這是殷殷百姓的熱切期盼、也是台灣年輕人所需要的發展空間。務實關心台灣民眾百姓的生活，減少操作兩岸對立來威嚇民眾支持執政黨，是兩千三百萬公民百姓的真正期許。（作者為國際關係研究學者）

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