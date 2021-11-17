根據真實事件改編，入圍本屆金馬獎12項大獎，講述香港街友故事的《濁水漂流》，即將在台灣上映。片中由吳鎮宇、李麗珍、謝君豪等一眾港星所飾演的街友，在被政府非法驅趕及丟棄家當之後，為了尊嚴於是在年輕社工的幫助之下，決定向政府提起訴訟，要求政府還他們一個道歉。隨著故事進行，觀眾也漸漸了解這些街友個人的經歷，以及他們在香港這個大城市裡面，尋求一個棲身之所的難處。片中不帶批判地呈現了一個高度發展的大城市當中，如何不可避免地會有些弱勢群體，被拋棄在社會安全網之外，因而流落街頭的現實情況，特別引人深思。

以往這樣關於街友或是弱勢群體的議題，或許沒有這麼受到重視。但隨著這幾年，全球許多的影視作品，都開始以社會上這些角落，正在發生的故事為題材，喚醒了許多年輕世代對於貧富差距、階級正義、社會公平等價值的注意。而一個國家或社會，用怎樣的態度與措施去對待身處其中的弱勢群體與邊緣人，也成為衡量該國、該社會進步與否的一項重要指標。因此，打造一個就算是弱勢群體或中低階層，都能安心生活的社會，是所有執政者都應該放在心上的重要工作。

台灣這幾年也有越來越多年輕人，在畢業以後可能會選擇加入民間或是半官方的非營利組織及社福機構，幫忙從事公益方面的工作或是提升弱勢族群的福利福祉。但儘管有心也有熱忱，很多時候畢竟不是具有真正公權力的組織，急難救助以及公款補助、個資申請與調查等涉及公權力的工作時，還是不可避免需要回到歸政府管轄的急難救助網路和行政體系。於是行政體系裡面比如說社會局或是相關單位的建構和配合度，甚至第一線要幫忙執行的基層村里長等等的應變能力和機動能力，就是非常重要的關鍵。但回到這種公家體系，或是已經行之有年的傳統救助系統，最常遇到的問題，就是可能已經相當僵化過時，趕不及越來越多需要在生活的各個層面需要協助的弱勢群體需要。

尤其在這次的疫情之後我們就發現，許多基層的村里長光是要幫忙區域內的防疫和疫苗工作，就忙得焦頭爛額、疲於奔命，更遑論要顧及疫情之外的其他需求。而許多在疫情之下經濟與生活受到衝擊，需要公部門介入提供必要協助的弱勢者，就會在人力與資源有限的情況之下，不慎暴露在社會的安全網路之外。在現代社會高度且快速的發展之下，因為貧窮、分配不公等階級差距所出現的弱勢群體，恐怕是任何一個國家或地區都逃不過的問題。要怎麼讓這些同為我們社會的一分子，找到一個可以共存的方法，絕對是現代乃至於下一代、下下一代的政府，都必須要好好思考的問題。

（作者為口譯工作者）

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