柯勝峯表示，光陽從台灣出發，搶先米蘭預先公布全新的AK550，可望在明年上半年與民眾見面。(吳建輝攝)

柯勝峯也說，光陽目前致力於電動車的發展，對於光陽來說，下半年開始銷量都有大幅度的提升，無論是在換電站的佈建、抑或是整個產品的品質，都在加速得到消費者的認可。(吳建輝攝)

23日KYMCO國際米蘭車展展前記者會，率先米蘭車展前，在國內曝光全新改款的AK550，全新設計的外型與許多高科技配備，端出滿滿牛肉吸引車友目光。(吳建輝攝)

去年因新冠肺炎疫情關係，國內機車龍頭光陽（KYMCO）缺席全球最大機車展—米蘭國際機車展，這也是光陽29年來首次缺席，23日KYMCO在彰化台豐高爾夫球場舉行國際米蘭車展展前記者會，董事長柯勝峯親自發佈米蘭車展重點訊息，也亮相年度車款，在米蘭車展前積極秀肌肉，在正式開展前，就已經引起車迷們的高度關注。

23日KYMCO國際米蘭車展展前記者會，率先米蘭車展前，在國內曝光全新改款的AK550，全新設計的外型與許多高科技配備，端出滿滿牛肉吸引車友目光，但詳細的動力規格，以及是否將推出EV純電版本，都還要等待光陽進一步公布。

柯勝峯表示，光陽從台灣出發，搶先米蘭預先公布全新的AK550，可望在明年上半年與民眾見面，而全新的AK550搭載許多新的主被動安全科技，對於晶片短缺是否會衝擊到AK550的產量，柯強調會盡力來要求晶片廠商，來滿足供應未來市場。

柯勝峯也說，光陽目前致力於電動車的發展，對於光陽來說，下半年開始銷量都有大幅度的提升，無論是在換電站的佈建、抑或是整個產品的品質，都在加速得到消費者的認可，包括ionex 3.0的發布，未來也會以台灣成功的經驗，帶到歐洲、甚至是大陸、東南亞國家。

柯勝峯說，大陸、東南亞幾乎可以佔據90％的機車市場，而其中日本品牌占多數，但以電動車來講，日本品牌發展電動車相對步調慢，因此這對光陽來說是一個很大的機會，陸續也有大型企業、國家政府與光陽接洽，未來也將全力投入海外市場的布局，把光陽帶到全世界。