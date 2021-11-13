蔡政府執政5年來視陸資如洪水猛獸，祭出種種嚴苛條款限制陸資來台，經濟部投審會日前公布今年前3季投資狀況，核准陸資投（增）資金額為3406.2萬美元，較去年同期減少72.06%；9月陸資來台投資件數為零，但阻絕陸資於境外符合台灣利益嗎？台灣經濟會更安全嗎？應理性思考以下問題：

其一、兩岸經濟脫得了鉤嗎？兩岸政治關係雖趨冷，但兩岸經貿卻是另一番景象。據大陸海關總署10月公布的數據，今年1至9月兩岸貿易額為2395.2億美元，比去年同期增長29.8%。其中，大陸從台灣進口1824.7億美元，同比增長28.9%；大陸向台灣出口570.5億美元，同比增長32.6%。今年前3季，台灣對大陸貿易順差已突破1200億美元。

繁榮台灣 讓阿里登台

再看去年的數字。2020年台灣對大陸（含香港）出口額達1514.52億美元，占台灣總出口額的43.9%，大陸（含香港）穩居台灣最大出口市場和最大順差來源地。2020年台灣對美國貿易順差是170億美元，對大陸貿易順差是1400億美元，相差數倍。

兩岸經濟高度依存是事實，「經濟去中」、「兩岸經濟脫鉤」只是幻想。川普任美國總統期間，美國貿易代表辦公室曾多次舉行聽證會，絕大多數參會的美國企業代表力證，如將供應鏈從大陸轉移不僅耗時長久、成本高昂，且有諸多隱性成本無法考量。今年10月初，美國貿易代表戴琪承認，與大陸貿易「脫鉤」在全球經濟背景下並不現實，美國應該思考如何與大陸「再掛鉤」。就連美國都如此，何況台灣？

脫鉤不易，重建更難。民進黨收緊陸資引發台灣經商環境惡化疑慮，不少陸企都在謹慎評估，如果台灣當局持續不友善，是否有留下的必要，大陸民間亦累積不少負面觀感和情緒，更遑論新的陸資進來，這也難怪9月陸資來台掛零。

其二、經濟發展與政治考量孰輕孰重？2021年上半年台灣經濟成長率達到8.31%。這其中不能無視兩岸貿易的貢獻。此外，台灣不少行業雖有亮眼成績，如半導體、精細化工、精密儀器行業等，但其他產業的發展現狀也不容忽視。台灣觀光業、餐飲業、零售業，依然深受兩岸互動狀況的影響。

真愛台灣 應自信開放

台灣是外向型經濟，需要外來資本與外部市場。陸資來台能提供稅收、為業者提供合作和就業機會，也能豐富台灣民眾消費選擇。以淘寶為例，阿里巴巴如果在台設公司，聘用台灣的員工，採購台灣的商品，提供平台給企業賣貨到大陸，給台灣的中小電商也提供了進貨渠道和發展機會，亦方便台灣民眾，繁榮台灣市場，有何不好？

但民進黨只顧自己的政治小算盤，不管台灣整體的經濟帳。其實，相比封殺陸資本身對經濟的影響，更值得憂慮和警惕的是民進黨政治掛帥的思維和本末倒置的做法，又怎會有發展經濟、服務民眾的精神呢？禁絕兩岸交流、不讓台灣民眾從中獲益、製造「反中仇陸」氛圍，到底是真的「愛台灣」還是只為操弄兩岸議題謀求選票？

其三、愈開放愈自信，愈自信就愈開放。大陸近年持續放寬外資准入，不斷優化經商環境。近日在上海舉行的第四屆中國國際進口博覽會，再次展示大陸市場的開放性和對外資的吸引力。大陸國家主席習近平在進博會上的演講，透露出大陸將進一步縮減外資准入負面清單，擴大電信、醫療等服務業領域開放，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，投向中西部和東北地區。如果按照民進黨的邏輯，大陸基於國家安全等等考慮早就不該開放外資、台資進入。

開放與自信的良性循環，於經濟、於政治都是利多。兩岸戰爭烏雲密布的此刻，大陸仍在全力拚經濟、求發展，這也是台灣認為戰爭不會來臨的一大原因；如果現在仍有大量陸資來台，世人就不會憂心兩岸戰爭爆發。從這個角度看，陸資不是炸藥包，反而是潤滑劑；限制陸資來台的民進黨政府，才是把兩岸引向戰爭邊緣的罪魁禍首。