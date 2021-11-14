退役將領夏瀛洲接受陸媒訪談，針對解放軍戰機頻繁擾台，指出「中國在自己的國土上，完全有權去巡邏。」夏的發言對錯有討論的空間，但是，第一時間卻引來立委王定宇、陸委會主委邱太三等多人喊殺喊打，接著綠營「附隨」網媒引用部落客的言論，把在中時新聞網聲援夏瀛洲的快評，打成中時集團的言論，再次提起中天被指涉「紅媒」，遭到關掉頻道的往事，似乎又要玩「項莊舞劍，意在沛公」的遊戲。

民進黨治理下的台灣，對言論的箝制不比獨裁國家少，但獨裁國家並不會在自己的臉上貼上「民主價值」的金，但是，在天天高喊「民主價值」的台灣，只要聽到不同的聲音，不僅會被打成「中共同路人」，還可能被以「反滲透法」伺候。這樣的台灣，跟兩蔣時代以「反共」為由行威權體制有何差別？

現在一些當家者，沒有上過街頭，以為口水、恐嚇就會讓人民閉嘴，卻忘了威權時代大家在街頭衝撞鎮暴部隊，沒人在怕。就像現在的年輕人沒上過戰場，以為戰爭只不過是在玩「元宇宙」的虛擬實境遊戲，殊不知，戰爭可以毀滅人，也可以毀滅一個國家。

蔡政府一直威嚇人民閉嘴，到底想要幹嘛？難不成是想把所有的聲音都變成歌功頌德的讚聲，然後一步步往2024之後再幹第三任走，以庇護自己免於被彭文正等人追殺。

如果蔡政府有這樣的想法，就有向對岸看齊的想像空間，那麼蔡政府又何嘗不是「中共同路人」？天佑台灣，但願這樣的想像不會成真。

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