四大公投日迫近，藍綠兩黨積極動員支持者造勢，本應就事論事的公投，已經被操作成選舉。造勢時單純的口號，談不上道理或理念，激情過後，輸贏雙方各自偃旗息鼓，社會將更加地兩極化。

執政黨不同意核四商轉公投，主要以「核四廠不安全」與「核廢料無法處理」為切入點。而他們認為核四廠不安全的原因有二：一為核四廠先天不良，從設計、施工，到試運轉測試有諸多疑慮；另為穿越廠址下方的S斷層及澳底外海長達90公里的斷層。該代碼為S的斷層確實存在。某些地質學者「獨排眾議」，堅持該斷層隨時可以活跳跳地把核四廠震毀，但他們也拿不出足以讓地質界認同的論述或證據。而澳底外海長達90公里的斷層是數條不連續，甚至平行的地質線型缺陷相連所產生。這些學者在記者會中拿不出完整的數據與報告，背書的依據只是「會議記錄」而已。官方具公權力的研究單位，此時也不願或不被允許召集專業人士，依學術倫理討論此爭議，澄清大家的疑慮。如果這些地質學者所言屬實，那不僅核四、澳底，甚至整個東北角的居民都一直生活在被毀滅的恐懼之中，難道執政黨沒有責任澄清嗎？由此看來，我們的政府要的是選舉輸贏，不是基於科學事實所做的決策。

在第二次公投說明會中，核四商轉公投反方代表為具核電背景的工程師，台電核能發電處的許永輝處長。他的論述是反對核四再啟，應該不奇怪，但他提出核四不安全的依據居然是「核四廠試運轉測試未完成」。天啊！他忘記他自己在2014年7月的經濟部記者會，以核四廠模中主任和核四廠試運轉測試負責人的身分，宣布核四廠試運轉測試「完成」，送原能會審查。每份送至原能會審查的試運轉報告上都有他的簽名耶。在說明會中，他企圖以安檢報告來誤導民眾，核四安檢是經濟部為確保試運轉測試的品質，由一組台電其他核電廠經驗豐富的工程師與奇異、日立的工程師平行施作，且在無台電成員之專家小組獨立運作下完成。兩個報告內容雖均為試運轉測試的結果，但有不同的位階，既然是平行施作，就該由不同的人簽署負責。

許永輝既然簽名同意將試運轉報告送到原能會，代表核四廠已經認為試運轉測試的結果是合格的；110年11 月18日公投說明會，許永輝卻說，核四廠的試運轉測試有許多的問題！兩個許永輝，一個有知情不報瀆職的嫌疑，另一個有承上意欺騙民眾的嫌疑。在同事眼中，專業能力出眾、具核安素養、負責認真的專業人士許永輝會是哪一種呢？

核四安不安全各說各話，如果民進黨政府視核四為眼中釘，也不認為我們需要核四，那就把核四廠廢了吧！民進黨大權在握，一紙命令，電廠重要設備拆了，一了百了，為什麼不敢？但民進黨沒有廢除核四廠的本事或本錢，徹底廢掉核四，3000億誰出！由台電公司以打銷呆帳的方式分年攤提、靠發行公司債募資而使債信評等變差，皆將大幅增加公司的營運成本，進而衝擊電價。政府錯誤的能源政策已將台灣的電力系統推入泥沼，未來數年，供電系統中沒有足夠的可調控發電機組已是鐵一般的事實，權宜措施為延緩興達與麥寮老舊且低效率的燃煤機組除役，犧牲中南部國人的肺，成就北部沒有擔當無良政客的私人野心。

核四廠重啟公投的通過無法立刻解決未來數年缺電的困擾。但核四廠商轉後可以維持供電的穩定、平穩電價、減少空汙、大幅降低二氧化碳排放量，並促進國家能源供應的安全。執政黨需要鞭策才會聽話，我們要拍桌子，大聲地告訴蔡英文，將核四廠還給我們！支持公投是表達我們意願的唯一途徑，給自己一個機會，給這個國家一個機會，12月18日一定要呼朋引伴，投票支持公投第17案，重啟核四公投。

（作者為清華大學原子科學院院長）

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