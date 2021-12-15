侯友宜在台灣政壇上的光譜是相當微妙的，在藍綠兩端，不即不離，又亦即而亦離。黨籍在藍營，藍營也對他付託著相當大的期待，但始終未曾積極參與、響應藍營的各項活動，獨樹一格，不沾不滯；曾受知於綠營，身負「藍皮綠骨」之批評，但既少附和綠營主張，更鮮見其對綠營有若何的批評，但綠營卻每藉他為口實以攻擊藍營。顯然侯友宜夾處於藍綠之間，具有相當超然的地位，藍營對他雖有不滿，卻不能捨離；綠營視他為敵手，卻又處處仰仗於他。

夾處於尷尬的地位，相信他早是心裡有數的，但可能由於警隊出身，他對制度的堅持及執行的決心和毅力，是始終屹立不搖的。正因對制度的堅持，所以他施政中規中矩，既不踰越，也不退縮；正因其執行的決毅，所以劍及履及，無畏外在的磨難與阻礙。在警界，他是著名的「鐵漢」，當市長，他則善用了其「鐵腕」。就新北市而言，他勝過歷任的市長，也因此民調始終高居前列，無人能夠超越。

「實事實做」，不以花俏的政治語言裝飾，是他最大的長處，所以他不會擺耍口號，不會玩弄文字，質樸忠懇，在花裡胡哨的政治圈中，的確是個異數，也是藍綠陣營中人所遠遠不及的，除了藍綠深色的兩端，中間選民也是最欣賞他這一特色。

但「實事實做」的人，認定一個原則、設下一個標準後，不依不饒，自必自意，就難免固執不通，墨守有餘，而開創不足。侯友宜無疑是個好市長，但嚴格審視，此一「好」字，也不過就是循規蹈矩而已，新北市終是未能引進活泉，激盪出創新的力道。侯友宜如果沒有更進一步的企圖心，成為帶領台灣向前邁進的領頭羊，這也就罷了，如果還想更上一層樓，恐怕就必須改絃易轍，重新審視自我，面對台灣特殊的政治環境，作適切的調整。否則，終其一輩子，最多也就是新北市長而已，而且，還未必能夠兩任。

「民意」是侯友宜在意且堅持的底線，「民意大於黨意」，這是非常理想化的誓言。但實事實做的人，直來直往，是缺乏政治學的認識的。當然，侯友宜一定不會認同「政治就是高明的騙術」之語，甚至會想以具體的實踐力量，擊破這樣的一個謬論。但是，他恐怕未曾想到的是，當前台灣的政壇，本就是一個大騙局，各色的政治人物以甘言謊語欺騙老百姓，老百姓慣於這種騙術的氛圍，早已分辨不出究竟是真心還是哄騙了，所顯現出來的「民意」，是否真具有其依從遵循的意義？侯友宜忘卻了「民意如流水」這句話的深意，駁倒侯友宜其實很簡單，只需要問他，「你依從的是哪一個時期的民意」，相信也就能讓他啞口無言了。

「民意如流水」，其實說明了一個真理，簡單來說，「民意」是可以操弄的，任何擁有行政權、話語權、教育權、媒體權，集中財力，大肆鼓吹，都可以左右民意的動向。以侯友宜深心不以為然，抵死也不肯支持的「重啟核四」來說，所謂的「民意」，先是林義雄的鼓吹，引發出「我是人，我反核」的風潮，顯然是「反核」占了優勢；其後民進黨執政，更挾行政優勢，「非核家園」的口號，響徹雲霄，臻達於頂峰。可自民進黨執政之後，一連串的缺電、斷電、空污、缺水等問題叢生，「民意」又轉向於「擁核」，因此遂有「以核養綠」公投的通過。公投雖過，但由於民進黨視「反核」為神主牌，陽奉而陰違，蔑棄公投的效力，所以此番又有黃士修「重啟核四」的公投。在未開始公投正反方辨論之前，「民意」都是正方遠超於反方；但自民進黨毫不避諱地以公權力、公家資源大肆投入宣導後，反方又超過了正方。試問，究竟哪一種「民意」才是侯友宜所願意依從的？

核能問題，其實是科學問題，但近幾年來到底核能對人類是福是禍的議論，幾經科學討論，都仍然未有定論；侯友宜不是科學家，料想對此爭議的詳細內涵，也未必能夠了解；但很顯然地，他是相當主觀的接受了「反核」的觀點，所以從不表態支持，「民意」云云，其實只是他內心「私意」的假託而已。

民主社會，每個人都可以有每個人自己認定、相信的主張，侯友宜所持所信的，人人也應當給予尊重。既有此信守，依侯友宜直來直往的鐵漢風格，就應站出來反對，一如柯文哲、林姿妙、宋楚瑜一般，不表態，反而是悔吝集於一身的破口，給人太多想像及作文章的餘地。

論者可能從侯友宜的「不表態」中，窺出侯友宜因身在國民黨內，故為國民黨留了些顏面，不好當面吐嘈；但是，「重啟核四」，並非國民黨領銜提出的，又有何難言之隱呢？其實，這也正顯示了侯友宜骨子裡，對「民意」2字，還是有拿捏不準的疑慮。事實上，侯友宜是可以像同黨籍的林姿妙一般，索性就宣佈反對「核四公投」，或者更具智慧如柯文哲、宋楚瑜一樣，選定其所支持的項目，而其他的則任由選民作抉擇。

即便如此，侯友宜也還是對「民意」二字稍有隔膜的。身為一個政治人物，尤其是身兼新北市諸侯，又被寄託了相當大期許的侯友宜，只是隨波逐流於所謂如流水般的「民意」，是遠遠不夠的，而更應該具有堅定的信念，提出明確的主張，標列堅強的理由，說服民眾，引領民意。歷史上許許多多成功的、真正令人景仰的政治人物，莫不是饒具前瞻的眼光，帶領民眾一步步朝他的理想邁進的。

（作者為退休大學教授）