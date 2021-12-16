無黨籍立委林昶佐突然宣布從來沒有排斥加入民進黨，被媒體喻為震撼彈，他隨即又解釋說，他一直是這個理論，加入國民黨才是震撼彈吧。

林大委員也把自己看得太大尾了吧！媒體｢震撼彈｣的意思是說｢加入民進黨｣大家早已預料到、遲早會發生的事，怎會拖到現在才說出來？不想再演了？

林昶佐雖是｢時代力量｣創黨黨員，可他一點也不戀棧這個｢小綠｣，看到夥伴們一個個早他一步投奔｢大綠｣，看到台上盡是飛帆、范雲的身影，心中那個恨哪！從他卑躬屈膝恭迎民進黨大員的那個姿態就看得出來，恨不得在大官後面當個小跟班，民進黨活動他哪一項缺席過？別人出3分力，他出10分，就怕大英女皇看不出來。女皇還真沒看出來，眼睛只看到公投，他算哪棵蔥？

林昶佐急了，公投完緊接著｢清林散昶｣誰還顧得了他？所以趕緊發出SOS，｢蔡主席，救救我！｣外界是震驚，怎會有人這麼袂見笑。你加不加入民進黨，外人一點也不令人奇怪，只是別再往臉上貼金了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※