被視為公投破口而遭自己人砲轟的侯友宜，總算願意明志，以一篇長文完整表達自己對公投的意見。很好，現在大家知道問題在哪裡了 —— 侯友宜走錯棚。

通篇表述，可以概括成一句話：家和萬事興。

侯市長，我個舉例：家裡由敗家子當家長，並掌握支配一切的權力，大家忙著阻止情況惡化，而你拒絕行動，理由是「家和萬事興」。

心累，只講原則卻不講方法，講一千句，一萬句都是廢話，侯市長真意識到自己在從政嗎？原則大家都會講，人民檢驗官員的主要角度，是看其解決問題的方法。

我也知道家和萬事興，但要怎麼做到？

而這篇長文，完全看不到侯友宜對四個公投議題的表態。不喜歡政治折騰是一回事，表明政策立場是另一回事，被視為當然總統候選人的政治人物，可以絕口不提重大政策立場嗎？除非，你宣示將來絕不選總統，那保證大家都沒興致再折騰你。

我也知道台灣黨派分歧，人民對立，過往的單純美好一去不復返，但是侯市長，孰令致之？你只講現象，不講問題的起源，當然就講不出解決的方法，只好空談原則。

侯友宜喜歡的政治環境，是蔣經國執政時期，那時誰也不敢折騰，只能說，你生錯朝代；侯友宜嚮往的政治環境，是在新加坡與大陸，那裏誰也不敢折騰，只能說，你生錯地方。

不是生錯朝代就是生錯地方，所以說你走錯棚。

四個公投，都是具體政策議題，你大可超越政黨完整表明政策立場，至少讓選民知道下次要不要投給你，不要講空話。

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