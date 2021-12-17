台北市長柯文哲日昨爆料表示：在12月8日屆期的一批莫德納疫苗中，有部分淪為過期「報廢品」！對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人台大小兒部醫師李秉穎預告，明年的2000萬劑次世代及加強劑莫德納疫苗「一定會銷毀一堆」，因為「疫苗過期是業務單位一定會遇到的事」！

確實，疫苗本就會過期，疫苗跟家裡的食物基本一樣，都得面對保質期的問題。但李秉穎的嘴炮實在放得太超過，等於把人民全當成幼兒般嬉弄，直將自己的醫師誓詞「尚使我嚴守上述誓言時，請求神祗讓我生命與醫術能得無上光榮，我苟違誓，天地鬼神實共亟之」踩在腳底！

李秉穎說，疫苗數量「一定是太多」，畢竟去年預購疫苗時，大部分疫苗都還沒完成第三期臨床試驗，預購時不知道哪個疫苗會成功，如果其中一種失敗，手上的疫苗就會少很多、打不夠，因此「都會多買」！搭哩馬好了，今年若不是郭台銘的鴻海永齡基金會、台積電、慈濟緊急採購1500萬劑德國BNT疫苗相救，蔡政府「都會多買」的疫苗到底在哪裡！？

李秉穎也說，現在疫苗的覆蓋率到7成就卡住，當時是「為了讓所有人」都能打得到疫苗，但大約有3成的人就是不願意打，這也增加了疫苗浪費的可能性。搭哩馬好了，台灣又沒搭上打疫苗的頭班車，直至今年8月，「美國隊長」也僅只有70%的成人接種「一劑」新冠疫苗；而截至10月10日，英國第一劑的總體疫苗接種率亦僅為65.5%；另及至上（11）月初，德國則同樣只有66.9%人口完整接種疫苗。

如果連美、英、德等疫苗研發生產國都至多僅為7成，李秉穎卻兀自認為是台灣那3成「不願意接受」施打疫苗的民眾，增加了「疫苗浪費」的可能性！試問：難道疫情中心沒找人做過推估、精算，而僅僅是用幼兒園的「數隻、數隻，最多5隻」在瞎子摸象！而且對沒打疫苗的人做歧視性的究責，合理嗎？

李秉穎又說，「這是莫名其妙的事情」，其他國家並不會反對「國產疫苗」，譬如英國的AZ，即使有血栓這項罕見的副作用，但英國人民還是支持國產疫苗，但台灣卻無法去持平地思考人民的福祉是什麼！搭哩馬好了，台灣的高端「國產疫苗」至今只能讓民眾飛往紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯等四個國家。

如此「莫名其妙」的高端疫苗，讓廠商的股價與荷包，成了「福祉」的唯一享有者。但反觀英國AZ疫苗的發明人吉爾伯特（Sarah Gilbert），卻主動放棄其專利所有權。李秉穎，可以不要再唬爛了嗎？別再把人民當「幼兒」！

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