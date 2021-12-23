蔡昌憲(左)和瑪麗搭檔華視跨年晚會，當晚LEO王（中）擔任演唱嘉賓。（華視提供）

蔡昌憲、瑪麗搭擋主持2022台灣燈會在高雄會前會-高雄跨年高流舞台，今（23日） 和表演嘉賓Leo王現身記者會，今年升格人父的蔡昌憲表示，跨年當天會帶老婆南下，但因人潮多，4個多月大的兒子會留在東北角跟阿嬤度過。

他和老婆 Vivian結婚3年，育有1子，日前王力宏和李靚蕾事件鬧得沸沸揚揚，由於老婆跟李靚蕾同為牡羊座，被問有關注「蕾宏大戰」嗎？蔡昌憲突然語塞，尷尬「哈哈」笑了兩聲，對於會認為婚姻經營有難度嗎，他說：「每個人都有自己的方式，我們目前狀況都很好。」那手機會給老婆看嗎？他說：「隨時啊！」

蔡昌憲和瑪麗首次參與高雄跨年主持，透露將盡全力炒熱跨年氣氛，蔡昌憲首次發片，將帶來新專輯《有閒》裡面的3首新歌，笑說：「真的是燒好香，能在高流啟用第一年就參與跨年。」他和瑪麗都十分期待迎接高雄好天氣與民眾的熱情。

當晚表演卡司含「金」量也超高，包括」ØZI、李英宏、Leo王、蕭秉治、吾橋有水、棉花糖、「Crispy脆樂團、法蘭、米莎以及壓軸魏如萱將輪番登場。