民進黨繼四大公投勝出後，未來將鎖定地方制度法修正案，由現行的「六都」再整併為「九都」，也就是彰化縣直接升格，還有新竹縣市合併升格，以及嘉義縣市與雲林縣合併升格。

蔡英文此舉的行政區域規劃當然是著眼於2020的縣市長選戰，不僅可以弱化國民黨在南部的執政版圖與勢力，又能擴張執政板塊，把雲林縣和嘉義市原本是藍營執政的優勢給消風掉，可謂是一石二鳥的永保執政權之政治算計。

然而，民進黨整體國土規劃之外的政治圖謀，乃是新竹市長林智堅兩任任期即將屆滿，他想進軍桃園市，又沒獲得鄭文璨同意插旗首肯，於是，他便把再更上一步的企圖心瞄準新竹縣市合併升格，不過，這種因一人之利和一黨之私的背後算計，不一定會能成功。

因為原新竹縣的基本盤是藍大於綠，新竹市則是中間選民和經濟選民居多，必然會對這種政黨標籤強壓在國土規劃的強硬作為感到不滿，所以，林智堅未必能如願。

況且，由「六都」整併為「九都」，應考量統籌款的分配、地方財政的紀律、原合併縣市負債情形，以及未獲合併的縣市會遭遇邊陲化的待遇，形成富者直轄市愈富，貧者地方縣市愈貧，後遺症可以說是影響深遠，必需就人口結構、地方未來的發展特色、整體財政稅收分配和財政紀律等系統因素審慎評估，絕不是一黨、一派，乃至一個人說了算。

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