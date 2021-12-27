高雄市昨晚發生一起嚴重車禍，駕駛BMW的黃姓男子行經河東路和國民街口時，撞上正在過馬路的一家四口，其中37歲范女因傷重宣告不治；而肇事駕駛酒測值竟高達1.24毫克，且該駕駛已三度酒駕。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，每次酒駕事故發生後，「修法」呼聲一定再起，但真的是法律不夠完善嗎？她認為是「執行力」，並嚴重懷疑法律面前真的人人平等嗎？她也說，有網友問「酒駕撞到誰才會改革？」

蔡壁如今（27）日在臉書提起，記不記得連兩任行政院發言人都爆出酒駕事件？記不記得曾有一名綠營前立委被挖出車禍肇逃？結果前者可以「無罪釋放」、後者臉書湧入一堆藍勾勾名人「喊加油」，無怪乎只要一出事，社會大眾就會問有黨證嗎？顏色對嗎？更有鄉民問，酒駕撞到誰才會改革？好像出事的被害人只要不是民進黨籍、只要不是大官，只要和選舉無關，都不會有改革的可能；好像只要有黨證、只要顏色對了，什麼都可以被原諒？

蔡壁如認為，這可看出人民的憤怒與對政府的不信任，但是有用嗎？立法委員在立法院的預算審查權，都可以被執政黨打算粗暴的剝奪、為了一個人的選舉，都可以任意更改《地制法》，只是雖「逕付二讀」最後還是「交付委員會」討論，對「民主」給了形式上的尊重。

蔡壁如說，在在都可以看出執政黨在公投結束之後，所有的一切，都是為了選舉才有的考量與動員，所以酒駕是否真的零容忍？可能還要看酒駕的肇事者與被害者，是不是比「換臉」重要、是不是比「抗中保台」重要。她不禁想問，「人命，在執政黨眼中真的重要嗎？我懷疑。」

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