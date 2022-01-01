蔡政府宣稱開放美國萊豬和日本核食進口後，就可以獲得美、日兩國的協助加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），但日本駐台代表泉裕泰大潑蔡政府冷水，稱福島食品與CPTPP沒有連結。公投投票前蔡政府強力宣傳誤導國人的認知，投票後日本代表直截了當告訴我們兩者無關，讓國人希望破滅，真是情何以堪。

自貿諮商準備好了嗎

但兩者間沒有連結，並不表示兩者之間真的無關。泉裕泰真正的意思是：不能認為開放福島核食等於拿到CPTPP門票。日本把開放核食當成加入CPTPP的前提，認為不開放核食，就是用違反世貿組織宗旨的「非科學」論點阻礙貿易，心態上還沒有做好貿易自由化的準備，日本不會和這類國家進行自由貿易諮商。

日本累積了極為豐富的貿易協定諮商經驗，當然了解加入CPTPP這類大型區域貿易協定，將面對眾多成員提出各式各樣的開放要求，及開放所帶來取捨和因應的難度；弦外之音是在告訴我們：台灣還沒做好準備，加入CPTPP絕非想像的簡單。

台灣加入CPTPP真正的困難，在於我們根本沒在進行任何準備，就想大幅度開放市場並和各國自由競爭，這真的太小看「自由貿易」的殘酷了。大陸和「東協」諮商自由貿易協定，在2003年的「架構協定」中對泰國提供「早期收穫清單」，原意是協助泰國蔬菜水果銷往雲南等地，好獲取東協人民支持、創造友善的諮商環境；但是幾年下來，居然是中國的蔬菜水果大量反向銷往泰國，讓泰國有苦難言。《北美自由貿易協定》在1994年生效後，獲得政府補貼的美國低價玉米，竟大量入侵勞動力薪資不到美國1/5的墨西哥，造成數以百萬計墨國農民破產。

未經深入且全面的研究分析，就貿然開放市場，其結果極可能是「喪權辱國」。蔡政府說已經準備好要加入，其實只是在法規上檢視是否和CPTPP的要求有違和之處，結果確認無須修法，這樣居然就可以大聲嚷嚷：「我準備好了」。即使法規準備好了，但企業準備好了嗎？農民準備好了嗎？微小型服務業準備好了嗎？加入CPTPP必須和11個成員國諮商，甚至可能因談判延宕，而被迫和捷足先登的大陸與南韓諮商，台灣準備好了嗎？

避免太陽花事件重演

由於諮商對象包含先進（日本等）和開發中國家（越南、馬來西亞、墨西哥），不僅要將95%以上的貨品免除關稅，還要大規模開放服務市場，對產業將造成全面性的衝擊。可是迄今為止，未見政府任何研究分析，說明哪些產業將會面臨何國的進口競爭，可能產生何種影響；政府要如何協助廠商應付競爭，或在受到嚴重衝擊後必須退出市場，將提供何種補償，而補償的資源又來自何方？是逐年撥款、設立專戶處理，還是像當年馬政府一樣，說了半天結果卻成了空包彈？

政府若無積極作法協助產業強化競爭力並進行調整，等到諮商後期資訊外溢之後，必將面臨產業界激烈反彈，甚至可能重演2014年的「太陽花事件」。而為避免「太陽花事件」重演，可以預期若干必須開放項目，政府極可能因民間反彈而不敢落槌定案，使諮商陷入僵持而無法完成。當年「太陽花事件」，就是因馬政府低估了民間質疑反彈力道，讓民進黨有可乘之機，煽動大學生和弱勢產業抗爭而爆發。CPTPP雖無兩岸的複雜政治問題，但對產業衝擊更大，尤其農業必須大幅開放和許多人工低廉的國家競爭，反彈力道完全難以預估和掌握。

蔡政府必須記取馬政府教訓，及早清楚地提出詳盡的自由化影響評估、對受衝擊企業的協助方案，並展開對於受影響產業的各種輔導協助，提出受損及退場企業，以及因開放而失業勞工的適當補償方案來安定民心，特別是最敏感脆弱的農業，以免加入CPTPP的諮商很快地成為蔡政府的夢魘。

若不積極進行這些準備工作，就表示蔡政府只是在敷衍國人的呼籲，不負責任地向CPTPP表態，走一步算一步而已，就和減碳政策一樣，只求當前政治利益，卻不管未來的發展。