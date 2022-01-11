日本時事通信社報導，自2011年台灣禁止311日本福島五縣食品輸入政策，蔡英文考量到1月9日選情下未對外公開同意態度，但在去年12月18日公投，反萊豬進口未能通過，以及中國大陸在去年申請加入CPTPP後，非常可能在今年1到3月間同意輸入。

雖然2017年公投民意展現反對日本核食進口，但在2年效力期間過後，其實在去年底一些特定媒體和民進黨立委便替核食進口在鋪路、吶喊，連經濟部王美花也勸國人不要用核食一詞。不過對此國內相關學者專家仍有不同看法，而且民意排斥力量仍龐大，政府當下會有如此急迫壓力，除了日本贈台灣420.4萬劑新冠肺炎疫苗因素外，不能否認和整個大國角力下的亞太與印太戰略有一定關係。因為在兩岸關係冰封下，美日已經成了蔡政府自救與自保下的浮木，在此情形下最好又能昭公信做法，不是政府說了算，而是透過全國性食安會議，訂定出讓人民可依據的進口標準，而非再把萊豬那套進口但可以不吃說詞拿來愚民洗腦。

到目前台灣同意萊豬進口，而且也對美方開出的諸多條件滿足下，可能許多勞工在日常打拚中，都感受不到自由貿易下的互惠在己身消費和薪資中，甚至有空頭支票感受，那《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）源自於美國發起的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），在川普總統任內考量到國內就業問題選擇退出，隨後由日本主導，這是蔡英文會同意核食進口下的輸誠表態，而且到現在新加坡和紐西蘭都表態兩岸都加入，當然中國要加入更得面對諸多開放與改革。

反觀台灣，請問政府有全盤估算加入CPTPP後對不同產業的衝擊嗎？假如兩岸都入此一協定，我們還可用政治考量去限制中國諸多產品嗎？例如愛奇藝或影音作品，又或者經過檢驗沒有國安或資訊外洩的電子產品。

CPTPP主要目標是排除國家間的關稅障礙，在自由經濟和比較利益下，可讓有競爭力產品暢銷於他國，受惠於當地人民，可是以台灣小農經濟為主，生產成本自然高，就算產品優於東南亞或中國，但在每個國家國民所得不同，真能有助於外銷市場嗎？而且一旦CPTPP要求廢除的壁壘除了關稅外，也把勞工權益也納入，那台灣目前仍有一些歧視法令與人為壓抑的酬勞，還能繼續維持下去嗎，又會不會造成產業與社會上的大問題，因為光是家事移工的勞動條件若要與國內勞工相同，可能老人便得陷入家人無力負擔，孤獨的自生自滅的危機。

CPTPP能讓你我收入改善，貧富差距不再惡化，還是蔡政府的服貿與關貿，才是遠比日本核食吞下肚更大的未知變數。

（作者為文字工作者）

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