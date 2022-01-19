日前中二選區立委補選及林昶佐罷免案，蔡政府發動「靜昶守護」戰，綠媒扮演側翼全面空戰，如願守住林昶佐、扳倒顏寬恒。期間顏寬恒及藍委都向NCC舉發「議顏堂」，結果不了了之，NCC當然也視若無睹。

綠媒在這兩場選戰達到勝選效果，食髓知味把矛頭轉向「議燕堂」及「議妙堂」，搭配復仇者、前朝首長林佳龍與陳金德扮演「新聞農場」餵料者，表面上主打土地正義，同樣套路全盤上演，就是要徹底毀滅台中市長盧秀燕及宜蘭縣長林姿妙的人格。

綠媒之所以肆無忌憚、一再發動鋪天蓋地的新聞毀滅戰，因為咬定了NCC是自己人，不會有任何動作。對比2020年NCC委員公審中天電視台換照聽證會，7位委員道貌岸然自許獨立機關，其中「新聞專業」是這些委員口中的審核標準，因此中天新聞及政論節目共被NCC開罰21件，成了中天被關台的主要理由。

相較中天新聞台被NCC開罰21件，完全沒有新聞專業、不符比例原則的「議顏堂」，NCC主委陳耀祥竟然認為沒什麼，公開回應說，就像藝人王力宏婚姻事件占滿所有媒體版面，NCC原則上不會介入新聞選材。此時的NCC突然完全尊重新聞自由，昔日「大義凜然」以7比0關掉中天新聞台的NCC委員，人在何方？

本屆7位NCC委員都由行政院長蘇貞昌提名，上任迄今唯一做的一件大事就是關中天新聞台、全力護航綠色電視台，完全按照上任前流出的總統府密件劇本走。NCC已成綠色電視台的護台機構，今年底的縣市長選戰、乃至2024總統大選，「議顏堂」勝選方程式綠媒將會全台烽火上演。7位坐領民脂民膏、背離民主法治、無動於衷的NCC委員，寧聽一黨一人之命，就不怕歷史公審？