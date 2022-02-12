因為全台鬧雞蛋荒，農委會終於決定鬆綁雞蛋凍漲令， 產地價格調漲2元與加獎勵3元，大多數國人不領情，蛋農業者與批發商也認為不切實際，執政黨立委黨團幹事長鄭運鵬辯稱物價上漲與薪資連動，對國人是「正面訊息 」。

鄭運鵬的荒謬邏輯似是而非，根本是「幹話」，難怪台北市長柯文哲質疑鄭運鵬「經濟學是念哪本教科書」？雖然公務員今年薪資增加4％，大概跟通貨膨脹抵消掉了，而民間公司是否有辦法調漲薪水，也是很大問題。

至於已經開學的國中小營養午餐供應，原本雞蛋是較為經濟實惠的蛋白質來源，從缺蛋疑慮到現在漲價問題，廠商勢必只能減少與蛋相關的菜色。農委會副主委黃金城竟然說，營養午餐若缺蛋，可用水產類、肉類等其他食品調配菜單，取代蛋白質來源。

相較鄭運鵬不懂經濟學，黃金城的說法根本就是「何不食肉糜」的現代版了。蔡政府的官員竟都是如此不知民間疾苦的顢頇之徒！

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