這幾天，奧林匹克冬季運動會正在北京舉行，觀賞冬奧會成為了每天必修的功課。

冬奧會的開幕儀式又是由張藝謀總導。筆者對他上次總導北京夏季奧運會開幕式的印象是「一將功成萬骨苦（枯）」，用別人的汗水來換取自己的成功，而且那一次開幕儀式上，他拉來了不少著名的歌星演唱助陣，像一個廚子為你先上了一道「東坡肉」再來上一道「紅燒蹄膀」，食客只有油膩的感覺而不能領略到其中的韻味。筆者還看過一部由張藝謀導演的「滿城盡帶黃金甲」，全片金光閃閃，同樣的讓看客們覺得太過油膩。

這一次的開幕活動，張藝謀導演可以説是脫胎換骨;參演人員全部為普通百姓，沒有明星，沒有歌唱家和舞蹈家，也沒有職業演員。整台演出的所有演員都是大中小學的學生和普通市民,他們各有各的學業和工作，利用業餘時間排練和參加冬奧會開幕式的演出；傳遞國旗的人，包括中國各行各業的代表、國家功勳人員、56個民族的代表，他們也都是普通的老百姓；一名兒童小號手吹響《我和我的祖國》的旋律，奧林匹克會歌的演唱，由來自中國大山裡的孩子完成，他們是河北阜平縣山區的「馬蘭花兒童合唱團」，用希臘語在開幕式上為奧運歌唱現場童聲合唱《雪花》。孩子們拿著一隻隻可愛的小鴿子，自由歡愉地奔跑，與腳下晶瑩的星星雪花嬉戲互動。

入場時各個國家隊伍的引導員，高舉雪花引導牌，通過舞蹈和與地面光影的互動，讓所有的雪花（國家）聚合，共同構建成一朵大雪花（全世界），象徵全人類的團結。有一段影片「小萌娃和她的流浪狗」，真的是精彩絕倫。最令人感動的是，點燃主火炬的人，是由一位沒沒無聞的維吾爾族運動員迪妮格爾擔任，NBC解說員在節目播出時非常震驚，他認為這是中國對於西方所謂「種族滅絕」最厲害的反擊！「此時無聲勝有聲」，西方無恥政客胡亂栽贓，看了之後會不會無地自容？張藝謀自己認為他這次的導演水平應該可以拿到一百分，筆者舉雙手贊成！

觀賞冬奧，一方面是欣賞運動員的拚摶技巧和精神，另外還有一點「追星」的樂趣，我相信大伙美籍華人跟我一樣，最關注的明星是陳巍（Nathan Chen）和谷愛凌（Eileen Gu），前者代表美國，（可以用「英姿煥發，玉樹臨風」八個字形容他），後者代表中國，（可以用「青春煥發，活力四射」八個字形容她），兩位優秀冰上運動員都不負眾望，都拿到了金牌，真是可喜可賀！

谷愛凌因為受到母親和姥姥的影響，能夠講一口流利的普通話，對中國的感情很深，雖然生長在美國，但15歲那年（3年前）就決定代表中國參加奧運會；這本就是稀鬆平常的事，沒想到引起許多美國反華份子的攻擊，駡她是忘恩負義的叛徒，FOX 新聞主播卡羅森（Tucker Carlson）指控她代表中國是蠢貨，呼籲大家抵制她。谷愛凌不但體能一級棒，更是一個學霸，情商當然也不低；她對於潮水般湧來的詛咒並不憤怒，心平氣和，借ESPN平台，以簡短的幾句話便四兩撥千金地回應了回去，她説：「我是美國人正如我是中國人一樣，我曾經強調自己能有今天這個模樣，對於美國和中國的栽培都心存感恩；我從不認為自己在美中之間偏袒了任何一方或者佔了那一方的便宜；請大家瞭解，我們運動員的任務是利用體育活動作為一種動力去促進國與國之間的團結合作而使大家受益，如果你不同意我的看法，那就是你自己的問題」。

谷愛凌，好樣的，小小年紀居然講出這樣一番大道理，卡羅森在她面前豈能不自慚形穢⋯？

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※