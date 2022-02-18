民進黨2022九合一選舉提名之戰即將開打，然而派系濃濃的火藥味已經在基層爆開來，其中媒體名為「黃琳之亂」最受關注，徹底掀開民進黨高舉「台灣價值」的假象。

民進黨新北市第9選區議員提名，前新黨黨員、英系新人黃琳有望獲婦女保障名額、直接保送，同選區屬正國會參選人張銘祐不滿而向黨中央抗議；張銘祐認為黃琳利用婦女保障名額制度漏洞，有借綠殼上市的嫌疑，吸引親綠人士附和統派滲透民進黨說法。

黃琳自承有台灣本土意識，2016年加入民進黨，但畢業後就到新黨的黨中央工作，後來在台北市議員陳彥伯服務處工作，「陳彥伯很開明且尊重她的政治立場」；2018年陳彥伯連任議員失利後，她轉往同一選區民進黨蘇系議員王閔生服務處工作。她表示，尊重黨部決定與提名機制。

英系立委羅致政反問，如果在第9選區是其他女性參選，而不是他們所反對的黃琳，那是不是就可以接受有婦女保障？如果是，那就是針對人，不是針對制度；如果不是，那新北的婦女保障的提名策略是不是要全盤打翻？

張銘祐的疑慮很正常，羅致政反駁也有理，今天民進黨立委、議員很多助理跨黨來、跨黨去是常態現象，即使立委、議員本身也是理念不同就分道揚鑣，轉身擁抱過去罵翻的對立政黨。

2017年總統蔡英文反覆質問墨綠的台北市長柯文哲「台灣價值」是什麼？「被抹紅」的柯文哲至今仍然耿耿於懷，「黃琳之亂」給出了答案，選舉只有藍綠紅白，台灣價值攏係假，除非有一天柯文哲說「蔡英文很開明且尊重他的政治立場」！

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