媒體報導前副總統陳建仁去年底低調申請加入民進黨，推薦人就是總統蔡英文本人，輿論多指「大仁哥」入黨是一步活棋，陳建仁再度扮演蔡英文的救火隊長，在政壇釋放的信號意義不僅於此。

陳建仁若有需要加入民進黨，在過去幾年期間有太多更好的時機，但他沒有選擇加入民進黨，而是保留重返公衛學術領域的可能，在去年新冠疫情最嚴峻的時候，多次被點名接任閣揆的也是陳建仁，從20年前民進黨執政碰上SARS危機開始，陳建仁就是救火隊長不二人選。

總統蔡英文此時此刻推薦陳建仁入黨，自然非比尋常，而陳建仁答應入黨，自然也被賦予不一般的任務，有了黨員資格就跨越提名的門檻，那會是什麼呢？應該換個方向思考，後蔡英文時代民進黨布局接班梯隊，難道蔡英文還有什麼不放心的嗎？

當然有，尤其是目前民調聲望僅次於蔡英文的副總統賴清德、閣揆蘇貞昌，都有可能投入下一屆總統選舉，嫡系愛將鄭文燦聲望起起落落不太穩定，陳建仁入黨「活棋說」其來有自。

賴清德自詡是「務實的台獨工作者」，蘇貞昌則是大陸官方認證的「台獨頑固分子」，「台獨」不僅是中共敏感詞，在美國老大哥眼中同樣是敏感詞，更何況猛打蔡英文「論文門」最兇的也是獨派團體，蔡英文想安全下莊當然要找個可以放心的人。台灣人民也應反思：為何賴清德、蘇貞昌、鄭文燦沒辦法讓蔡英文心裡妥妥的？蔡英文最後亮出底牌的接班人選，還是陳建仁？

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