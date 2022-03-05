2015年時，準備競選總統大位的蔡英文，跟人民許下了一個多年來從沒達成的承諾「民進黨執政後，台灣保證不缺電」。而蔡英文總統3月1日與八大工商團體理事長會面，保證再生能源時代來臨後用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕，沒想到不到72小時，立馬出現了停電問題。

蔡政府自2016年上任以來，已發生5次嚴重全國停電事件，分別是2017年8月15日大潭電廠六機組跳機、2021年5月13日興達發電廠停機事故、5月17日興達發電廠一號機故障與12月12日萬隆變電所爆炸，及今年3月3日興達電廠開關場事故造成的全台大停電。連一般供電都沒有辦法處理的蔡政府，卻一意孤行只想要反核四、建三接，到底如此堅持的目的為何？

從8月延期至12月舉行的四大公投中，就有兩項與電力配置有關，民進黨為了一而再、再而三的掩蓋自己能源政策的錯誤，不斷的洗腦民眾投下不同意票，說服民眾不要支持藻礁與重啟核四。別忘了，民進黨呼籲人們反核四是因為曾承諾2025年「再生能源發購電量比」要達到20%，然而根據台電公司資料顯示，直到2021年台灣再生能源占比只有6.3%，如今剩下3年難道有可能直達20%的目標嗎？ 如果達不到，蔡政府能否拿出其他解決方案來保證不缺電呢？

民進黨為了聲量，為了選票，死命的巴著反核神主牌，明知自己辦不到、明知台灣已經缺電，卻還是一直聲稱供電無虞，同時又怕缺電事實被揭發，就開始找麥寮與台中要求燃煤換燃氣，即便最後全部換燃氣，卻反而必須依賴進口，到頭來是否更成為對岸可以利用的工具？時時表示愛台灣的民進黨是否有曾想過這一題呢？

此次的全台大停電，雖然聲稱是因台電電網出現問題，然而過去曾有專家表示，台灣因關掉核電而缺電，因此曾頻繁降壓甚至降頻供電，專家指出頻繁降壓會造成電網系統潛在的損傷，我們該思考的是，此次的電網事件是否與此有關？以及往後如何維護電網的運作無虞？以及能源政策是否需要檢討？

不過懂得互踢皮球的綠營立馬把這皮球踢給了台電，民進黨黨團要求台電必須說清楚，表示若常有無預警電力狀況將會降低國人信心，此時此刻的民進黨依舊並不打算檢討自己的反核四主張與能源政策，但電壓不足或是故障問題多，最初的問題源頭不正是來自於政府的政策嗎？

民進黨要時刻記得自己是執政黨，顧好民生是人民對執政的基本要求。民進黨的能源政策錯誤，卻要讓民眾承擔，每天只會喊著「不缺電」的民進黨，只不過是像電影《千萬別抬頭》一樣，要人民不準相信事實，總之「別去相信，就不缺電了」！

執政的民進黨要勇於面對自己錯誤的能源政策，即時檢討，讓人民有穩定的電可用，並不是一件羞恥的事。

（作者為自由撰稿者）