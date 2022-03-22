年底九合一選舉民進黨黨內初選登記開跑，爭取提名者拉幫結派爭取超級母雞領軍，於是陳時中、林佳龍都被點到名字。在野陣營不遑多讓，也呼喚蔣萬安、趙少康、羅智強、韓國瑜，甚至點名兩黨主席「藍白合」朱立倫攻台南、柯文哲征高雄。超級母雞有領導魅力固然很好，但民主選舉更重要的是牛肉在哪裡？

候選人盼望超級母雞能發揮母雞帶小雞的裙襬效應，較能吸引選民注意，搭上選舉順風車，輕鬆擊敗對手。2014選舉，民進黨靠無黨籍柯文哲的外溢效應，把國民黨打得落花流水；2018選舉，國民黨倚賴韓國瑜倒打一耙，把民進黨修理得潰不成軍。柯文哲、韓國瑜，一個是政治素人、一個是退出政壇多年、熟悉的陌生人，選民有新鮮感、與政客老面孔高度反差，所以能夠激出超級母雞的爆發力。眼前被點名者誰有新鮮感，甚至比政客更政客，何來超級母雞的效應？

倒是必須提醒從政者莫忘選舉初心，想想民主的真諦是回應選民「牛肉在哪裡？」老百姓、百工百業正受無預警停電之苦，這可不是家裡冰箱食物、工作使用電腦、生財設備停擺……怎麼辦而已，根據媒體報導，高雄一位吳姓人家狀告台電無預警停電，導致臥病在床的家人其維生器無法供氧而往生，人命關天，難道任由政府高官找幾隻小動物誤觸來搪塞嗎？

夏季用電高峰還沒到，台電就頻傳跳電、停電，不得已只好偷偷減壓、降載供電，試問：有多少電氣設備經得起這種傷害？找誰來負責賠償損失？屆時民怨如海嘯，候選人該怎麼回應選民？端不出牛肉，超級母雞也只能淪為台電的祭品。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※